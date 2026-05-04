Turnul Mosfilm, un zgârie-nori aflat la 3 km de Ministerul Apărării din Rusia, a fost lovit de o dronă ucraineană

2 minute de citit Publicat la 09:28 04 Mai 2026 Modificat la 09:28 04 Mai 2026

Atacul pare să marcheze unul dintre cele mai profunde atacuri asupra centrului rezidențial al Moscovei. Foto: Captură X

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone asupra Moscovei în noaptea de 3 spre 4 mai, lovind un zgârie-nori din capitala Rusiei. În videoclipurile postate pe rețelele sociale se poate vedea o dronă zburând la joasă altitudine spre Moscova, chiar înainte de ora 1 dimineața, ora locală. Locuitorii au raportat că au auzit explozii puternice în capitală la scurt timp după aceea, scrie Kyiv Independent.

Imaginile arată daune la etajul superior al Turnului Mosfilm, o clădire de lux situată la vest de centrul orașului. De asemenea, au fost văzute resturi de dronă împrăștiate pe stradă, în timp ce echipele de urgență lucrează la fața locului.

Last night, a drone struck a building near Mosfilmovskaya Street in western Moscow, Mayor Sergei Sobyanin reported.



Atacul pare să marcheze unul dintre cele mai profunde atacuri asupra centrului rezidențial al Moscovei, având loc la aproximativ șapte kilometri vest de Kremlin și de Piața Roșie din centrul orașului și la trei kilometri de clădirea Ministerului Apărării din Rusia. Turnul Mosfilm este situat într-un cartier de elită din oraș, aproape de ambasadele și reședințele diplomatice din apropiere.

Rusia a raportat anterior multiple atacuri cu drone asupra Moscovei, deși capitala este bine apărată împotriva amenințărilor aeriene. În ciuda atacurilor ucrainene tot mai frecvente lansate spre Moscova, capitala rusă a fost lovită rar.

BREAKING: Attack on Moscow — explosions reported six kilometers from the Kremlin



During the night, a drone struck a high-rise building on Mosfilmovskaya Street.



Mayor Sobyanin confirmed the attack. No casualties have been reported.



Într-o postare pe rețelele sociale, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat atacul, susținând că nu au existat victime.

Kyiv Independent nu a putut verifica imediat rapoartele sau afirmațiile făcute de oficialii ruși.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacul raportat, iar amploarea pagubelor cauzate nu a fost imediat clară. Sobianin a susținut ulterior că alte două drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte de apărarea aeriană rusă.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia. Atacul asupra Moscovei are loc cu doar câteva zile înainte de parada de Ziua Victoriei din 9 mai, care va avea loc în Piața Roșie.

Ministerul rus al Apărării a declarat pe 28 aprilie că parada nu va expune echipament militar, marcând o schimbare notabilă pentru un eveniment în care, de obicei, echipamentul militar este expus complet. Festivitățile subliniază rolul Uniunii Sovietice în victorie, iar Kremlinul folosește evenimentul pentru a-și etala puterea militară și a consolida discursurile oficiale despre războiul din Ucraina.