„Este o catastrofă”. Plouă cu păcură peste ruși la Soci și pe litoralul Mării Negre. Putin e acuzat că ignoră dezastrul

Nor de fum de la rafinăria Tuapse, de pe coasta Mării Negre, lovită de ucraineni zilele trecute. Imagine din satelit luată pe 16 aprilie de satelitul ESA Sentinel.

Smogul rezultat de la incendiul provocat de atacurile cu drone ucrainene la rafinăria Tuapse a acoperit aproape întreaga coastă a Mării Negre din regiunea stațiunilor Anapa și Soci, folosită inclusiv de Putin pentru sejururile la Marea Neagră. Specialiștii ruși în mediu și ecologie au avertizat că acest smog aduce cu sine pericolul căderii de ploi acide peste întreaga zonă

În plus, o „peliculă uleioasă” s-a depus pe străzile, casele și mașinile din Tuapse. De asemenea, o pată uriașă de petrol s-a format în largul coastei.

„Este o catastrofă”, spun locuitorii orașului, care adaugă că pe străzi pot fi văzute acum mai multe animale fără stăpân, acoperite de păcură.

Autoritățile locale au avertizat că, în prezent, concentrațiile de benzen, xilenă și funingine sunt de două până la trei ori peste pragul maxim. Localnicii sunt sfătuiți să nu iasă din casă decât dacă este strict necesar, să țină ferestrele închise și să-și spele și curețe regulat ochii, nasul și gâtul.

Școlile au fost și ele închise.

Imagine realizată pe 16 aprilie de satelitul ESA Sentinel/Copernicus care arată un nor des de fum provocat de incendiul de la rafinăria Tuapse de pe coasta Mării Negre, după un atac cu drone ucrainene

„Benzen, toluen, etilbenzen – toate acestea cad mai întâi pe străzile orașului, apoi încep să se evapore, umplând aerul cu substanțe toxice”, a declarat, sub anonimat, un expert în mediu citat de The Moscow Times. Potrivit sursei citate, astfel de precipitații pot duce la arsuri chimice, agravarea bolilor pulmonare și creșterea riscului de cancer.

Președintele Vladimir Putin nu a făcut niciun comentariu legat de situația poluării de pe litoralul rusesc al Mării Negre.

Primul atac asupra Tuapse a fost efectuat de drone ucrainene acum o săptămână, în noaptea de 16 aprilie. După acel raid, un incendiu a izbucnit pe teritoriul rafinăriei, doi localnici au murit și alți șapte au fost răniți.

Imagine cu incendiile provocate de atacul cu drone ucrainene asupra rafinăriei Tuapse, de pe coasta Mării Negre. Sursa foto: NASA

Pe 21 aprilie, Putin a ținut un discurs la o întâlnire cu oficiali municipali și a participat la forumul „Patria mică - puterea Rusiei”, unde a dat exemplul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, când URSS lupta contra Germaniei Naziste, în cel De-al Doilea Război Mondial, iar femeile tricotau șosete pentru soldații de pe front, și a sugerat cetățenilor ruși să sprijine războiul din Ucraina.