Inspirat de Stalin, Putin cere copiiilor și femeilor „să tricoteze șosete” și să le trimită militarilor ruși de pe frontul din Ucraina

Vladimir Putin a declarat marți că cetățenii ruși ar trebui să se implice mai mult pentru susținerea războiului din Ucraina și a dat ca exemplu mobilizarea populației civile în timpul „Marelui Război Patriotic” din perioada lui Stalin, când URSS a luptat contra Germaniei naziste, în cel De-al Doilea Război Mondial, informează The Moscow Times.

„În timpul Marelui Război Patriotic, întreaga țară a lucrat pentru front, pentru soldații noștri, pentru apărătorii noștri. Cu acea ocazie nu au fost fabricate doar tancuri, avioane, tunuri și obuze. La urma urmei, în cele mai dificile luni ale Marelui Război Patriotic, în perioada iernii 1941-1942, la fel ca și acum, copiii, bunicile, femeile tricotau șosete și trimiteau pachete și cadouri pe front. În această unitate se află succesul victoriilor noastre. Așa va fi acum", a spus Putin, în cadrul unui forum intitulat „Patria mică este puterea Rusiei”.

Putin a adăugat că Kremlinul va continua să creeze o „zonă de securitate” la granița cu Ucraina, iar toate „obiectivele Operațiunii Militare Speciale” (eufemismul sub care autoritățile ruse denumesc războiul de agresiune declanșat în Ucraina -n.r.) vor fi atinse.

„Știm cum se va termina, dar nu vom face declarații publice pe această temă, ci pur și simplu vom implementa și vom urmări obiectivele pe care ni le-am stabilit”, a spus Putin.

Rusia se pregătește în 2026 de o nouă „mobilizare parțială” și de o ofensivă pentru cucerirea Donbasului

Potrivit unor surse Bloomberg apropiate Kremlinului, Putin se pregătește să continue războiul încă unu sau doi ani, pe măsură ce negocierile de pace, care au avut loc de mai bine de un an cu medierea administrației Donald Trump, au ajuns într-un impas. Putin continuă să ceară capitularea completă a Donbasului (regiunile ucrainene Donețk și Luhansk) de către Kiev, în timp ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski refuză să facă concesii teritoriale, insistând că un astfel de scenariu va duce la reluarea agresiunii ruse în viitor.

Potrivit Bloomberg, Kremlinul se așteaptă să lanseze o nouă ofensivă în acest an pentru a prelua controlul total asupra acestor teritoriilor, anexate ilegal în 2022 și pe care încă nu le controlează în totalitate.

Totuși, progrese semnificative pe front sunt puțin probabile, au precizat surse militare citate de Bloomberg: la sfârșitul anului trecut, Rusia a reușit să preia controlul asupra a 0,8% din teritoriul Ucrainei, în vreme ce la finele lui 2024, doar 0,6%. De asemenea, pentru a putea continua războiul din Ucraina, Kremlinul pregătește societatea pentru o nouă „mobilizare parțială”, conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).