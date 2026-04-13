Pată uriașă de petrol pe litoralul rusesc al Mării Negre. Autoritățile îi promit lui Putin că la vară turiștii vor putea veni la plajă

Publicat la 19:01 13 Apr 2026 Modificat la 19:17 13 Apr 2026

Imagine din satelit a stațiunii ruse Anapa de pe litoralul Mării Negre, afectate de o pată de petrol, despre care rușii susțin că e provocată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii portuare a Rusiei de la Novorosiisk și Kerci. Foto de arhivă: NASA Firms

Stațiunea turistică rusă Anapa, situată pe litoralul estic al Mării Negre, în regiunea Krasnodar, se confruntă cu o poluare severă a plajelor, după apariția unei pete de petrol, la 11 kilometri în larg și care se întinde spre coastă, informează The Moscow Times.

Concomitent, peste 200 de păsări moarte, acoperite cu un strat gros de păcură, au fost găsite pe litoralul Anapa, conform autorităților locale.

Autoritățile ruse consideră că poluarea a fost provocată de „atacurie cu drone ale regimului de la Kiev”, asupra navelor rusești din Marea Neagră și Azov.

„Ca urmare a daunelor provocate navelor civile, o mică parte din produsele petroliere ar putea să se reverse în mare”, au spus autoritățile ruse din regiunea Krasnodar.

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat luna trecută un atac cu drone asupra porturilor ruseşti de la Marea Neagră. În urma bombardamentelor, terminalul petrolier de la Novorossiysk, aflat în sudul Rusiei, a luat foc.

Dronele ucrainene au lovit un important terminal petrolier, provocând incendii în timpul nopții de 2 martie în orașul-port Novorossiysk, conform sursei citate. Este vorba despre terminalul petrolier Sheskharis din portul Novorossiysk, care a fost lovit.

De asemenea, zilele trecute, un atac ucrainean cu drone a lovit în portul Novorossiisk de pe coasta rusă a Mării Negre o fregată a Moscovei capabilă să transporte şi să lanseze opt rachete de croazieră şi 24 de rachete antiaeriene.

Conform imaginilor satelitului Sentinel-1, analizate de o echipă de ecologi ruși, suprafața petei de petrol este de 117 kilometri pătrați – aceasta se întinde în direcția sud-vestică pe o distanță de 43 km și a ajuns deja la coasta stațiunii Anapa.

Ecologiștii ruși au estimat volumul produselor petroliere vărsate la 300-350 de tone.

O posibilă sursă de poluare ar putea fi un petrolier ancorat la sud de Strâmtoarea Kerci. Pe 7 aprilie, un satelit a înregistrat o scurgere de petrol în apropiere.

Kremlinul a anunțat o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

Conform unui comunicat publicat de Kremlin, Kondratiev i-a promis lui Putin că toate plajele din stațiunea Anapa vor fi deschise turiștilor în cel mai scurt timp. Aceeași zonă a fost închisă turismului în 2024, după naufragiul a două nave petroliere în Strâmtoarea Kerci.

„Totul va decurge conform planului și vom deschide plajele până la 1 iunie a acestui an pentru cetățenii noștri", a spus vicepremierul rus Vitali Saveliev. Un expert rus în ecologie citat de The Moscow Times a estimat că va dura peste trei ani curățarea completă a regiunii de poluare.