Armata ucraineană a lovit o fregată purtătoare de rachete a Rusiei în Marea Neagră. Atacul a fost filmat

1 minut de citit Publicat la 16:40 06 Apr 2026 Modificat la 16:42 06 Apr 2026

Madyar a publicat o filmare cu atacul asupra fregatei "Amiral Makarov". Sursa foto: captură video Facebook/Robert Brovdi

Un atac ucrainean cu drone a lovit în portul Novorossiisk de pe coasta rusă a Mării Negre o fregată a Moscovei capabilă să transporte şi să lanseze opt rachete de croazieră şi 24 de rachete antiaeriene, potrivit informaţiilor publicate pe contul său de Telegram de către comandantul Forţelor de drone ale Armatei ucrainene, Robert Brovdi, cunoscut mai mult sub pseudonimul Madyar, relatează EFE, conform Agerpres. Atacul a fost filmat şi, ulterior, a fost publicat pe social media de Robert Brovdi.

Iniţial, responsabilul militar ucrainean a spus că a fost lovită fregata "Amiralul Grigorovici", ulterior, însă, a revenit asupra postării şi a indicat că este vorba de fregata "Amiral Makarov".

Marinarii ruşi de la bordul fregatei au încercat să respingă atacul ucrainean cu propriile rachete antiaeriene de pe navă, dar nu au reuşit să evite lovitura, susţine Madyar.

Comandantul Forţelor ucrainene de drone a publicat şi o înregistrare video cu drona care a lovit fregata, indicând că amploarea pagubelor rămâne de stabilit.

Madyar a informat de asemenea despre un alt atac ucrainean, care a vizat o platformă maritimă rusească de extracţie a gazelor, postând şi un filmuleţ în acest sens.

Prima dintre cele două operaţiuni a fost desfăşurată de forţele ucrainene specializate în drone, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

La atacul asupra platformei ruse de extracţie a gazelor a colaborat şi marina ucraineană, a precizat Madyar.