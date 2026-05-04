Volodimir Zelenski amenință că va ataca cu drone parada de 9 Mai de la Moscova: „Rușii nu mai sunt așa puternici”

<1 minut de citit Publicat la 14:05 04 Mai 2026 Modificat la 14:10 04 Mai 2026

Volodimir Zelenski amenință că va ataca cu drone parada de 9 Mai de la Moscova. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în discursul său de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan, în Armenia, că Ucraina ar putea ataca cu drone parada anuală care marchează victoria sovietică asupra Germaniei naziste, ce va avea loc sâmbătă, 9 mai, la Moscova.

''Dronele ucrainene pot ataca și această paradă. Acest lucru arată că (rușii) nu mai sunt la fel de puternici ca înainte'', a declarat Zelenski, potrivit EFE și Agerpres.

Președintele ucrainean a făcut aceste remarci la câteva ore după ce o dronă ucraineană a lovit o clădire din Moscova, situată la aproximativ zece kilometri de Kremlin, atac care a fost confirmat de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin.

''Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar la această paradă'', a spus Zelenski în discursul său, referindu-se la anunțul făcut săptămâna trecută de Ministerul Apărării rus că nu vor exista tancuri și rachete în paradă, așa cum se întâmplă de obicei.

Zelenski a interpretat această decizie a Kremlinului ca o dovadă a slăbiciunii Rusiei, la fel cum a făcut-o și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, săptămâna trecută.