Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”

6 minute de citit Publicat la 10:28 04 Mai 2026 Modificat la 10:41 04 Mai 2026

Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai. Foto: Inquam Photos /Mălina Norocea

Cei șase parlamentari ai Partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT, au anunțat duminică seara că nu vor vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. „Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții”, a scris deputatul Andrei Csillag, pe Facebook. El a subliniat că „nu există un plan economic nou”, ci doar „dorința de a schimba un nume”. În plus, nici Liviu Fodoca, parlamentar din PACE - Întâi România, nu va mai vota moțiunea, deși toți cei șapte au semnat pentru depunerea ei.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții. O generație întreagă de români, generația părinților noștri, a trăit un destin marcat de muncă grea, întuneric, frig și lipsuri, impuse de un regim crud, construit în jurul ambițiilor de preamărire ale unui singur om. Dar acelea erau, măcar, ambiții pentru și despre România.

Astăzi, acel regim nu a dispărut cu adevărat. S-a metamorfozat. A îmbrăcat hainele democrației, dar a înlocuit visul de preamărire cu unul de „prea-îmbogățire”. Iar pentru acest nou scop, generația noastră este chemată, din nou, să suporte sacrificiul”, a transmis Andrei Csillag.

El menționează că PSD, „principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale”, a decis să adâncească criza economică.

„Partidul UNIT a demonstrat consecvență în opoziție, am votat patru moțiuni împotriva Guvernul României condus de Ilie Bolojan și am criticat constant politicile de austeritate aplicate fără discernământ, politici care au lovit mai întâi în cei mai vulnerabili, dar care s-au împotmolit atunci când au ajuns la clientela politică.

Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor - AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om”, a adăugat el.

Astfel, deputatul neafiliat spune că „nu există un plan economic nou”, ci doar „dorința de a schimba un nume”.

„Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume.

Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul.

În mod surprinzător, Alianța pentru Unirea Românilor a ales să susțină această inițiativă, fără a oferi, la rândul său, o alternativă reală. Prin această poziționare, AUR nu face decât să faciliteze un joc politic al PSD, contribuind la o schimbare de fațadă care lasă sistemul intact”, mai spune Csillag.

Astfel, neafiliații susțin că „votul trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise”.

„UNIT a semnat moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise.

Premierul Ilie Bolojan a fost criticat, inclusiv de noi, pentru rigiditate, pentru lipsa de empatie în aplicarea unor măsuri dure și pentru priorități discutabile. Însă necinstea nu este o acuzație care i-a fost adusă.

Prin urmare, când PSD solicită sprijin pentru înlăturarea unui om incomod, fără a schimba nimic din mecanismele care au produs criza actuală, avem motive serioase să refuzăm acest demers”, a continuat el.

Csillag încheie mesajul spunând că România are nevoie de stabilitate și de claritate, iar „această moțiune nu oferă niciuna dintre ele”.

„Credem că putem combate clientelismul, nepotismul, sinecurile și corupția, și că putem construi o politică bazată pe merit, responsabilitate și seriozitate.

România are nevoie de stabilitate și de claritate.

Această moțiune nu oferă niciuna dintre ele. Este doar un demers politic menit să ofere un țap ispășitor pentru eșecurile trecutului și să permită continuarea acelorași practici”, se mai arată în mesajul deputatului.

Partidul este format din doar șase oameni: Aurora Tasica Simu (președinte, deputat de Cluj), Andrei Csillag (președinte executiv, deputat de Bistrița), Dumitrița Albu (deputat de Diaspora), Călin Groza (deputat de Maramureș), Ștefan Borțun (senator de Tulcea) și Gheorghe-Petru Pîclișan (deputat de Botoșani).

Un parlamentar PACE a anunțat că nici el nu mai votează

Mai mult, un parlamentar din grupul PACE - Întâi România, a anunțat că nici el nu va vota moțiunea, deși a semnat.

„Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România. Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”, a scris Liviu Fodoca, pe Facebook.

Astfel, el spune că „PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii”.

„Acum, când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii, pozând în salvatori, când de fapt ei sunt cei vinovați pentru faptul că România a ajuns pe marginea prăpastiei.

Românii nu mai pot fi convinși prin declarații de moment, ci au nevoie de fapte, de reforme reale și de o guvernare responsabilă, orientată spre cetățean. Din acest motiv, consider că este momentul ca sistemul politic bazat pe privilegii, sinecuri și jocuri de culise să fie trimis la coșul de gunoi al istoriei.

PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu”, a mai scris el.

Mai mult, parlamentarul susține că „dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncțion alitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat”.

„Atât timp cât nu există o voință reală de reformă, atât timp cât nu există deschidere pentru o guvernare transparentă și responsabilă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea.

În calitate de senator și reprezentant al cetățenilor, voi susține doar acele inițiative care aduc schimbare și care pun pe primul loc interesul românilor, nu supraviețuirea politică a unor structuri corupte care care vor să continue să jefuiască banul public.

Dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncționalitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat.

România are nevoie de un nou început, bazat pe responsabilitate, integritate și respect față de cetățeni. Orice altă abordare nu face decât să prelungească o stare de fapt pe care românii au respins-o deja”, a conchis el.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură a fost depusă, pe 28 aprilie, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

În aceeași zi, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”

Președintele României a avut prima reacție după depunerea moțiunii marți, la Summit-ul Inițiativel celor Trei Mări, unde a spus că are încredere în PSD că nu va face un Guvern cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus el.

Votul de încredere va fi dat pe 5 mai.