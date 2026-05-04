CM 2026: Boston Stadium a costat 320 de milioane de dolari. Aici, Diego Armando Maradona a jucat ultimul meci în tricoul Argentinei

Publicat la 11:33 04 Mai 2026

Boston Stadium a costat 320 de milioane de dolari. Sursa foto: Getty Images

48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, exclusiv în universul Antena. Pe coasta de est a Statelor Unite, Boston Stadium a moștenit istoria fostului Foxboro, în locul căruia a fost construit în 2002. Ridicarea sa a costat peste 320 de milioane de dolari. La Cupa Mindială 2026, peste 65.000 oameni vor umple tribunele arenei.

Boston Stadium a găzduit unele dintre cele mai importante partide din fotbalul de peste ocean. Echipa locală, New England Revolution a pierdut aici finala MLS Cup în 2002. Aici s-au jucat și o serie de meciuri ale Copa America Centenario, printre care Brazilia-Peru sau Argentina-Venezuela. Istoria pe care Boston Stadium o moștenește de la vechiul Foxboro este de asemenea impresionantă.

Este arena pe care legendarul Diego Armando Maradona și-a jucat ultimul meci în tricoul Argentinei, împotriva Nigeriei. La finalul partidei, superstarul a "ieșit" pozitiv la testul pentru consumul de droguri, a fost suspendat și și-a anunțat retragerea.

O nouă pagină de istorie se va scrie în această vară în Boston. Maroc va înfrunta aici Scoția, iar Anglia lui Harry Kane joacă împotriva Ghanei. Pe Boston Stadium va avea loc și unul dintre cele mai așteptate dueluri din faza grupelor: Franța lui Mbappe împotriva Norvegiei lui Haaland.

