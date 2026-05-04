Ţoiu a rechemat conducerile consulatelor de la Bonn şi Hamburg. "Nu e acceptabil ca delăsarea să stea în calea drepturilor cetățenilor"

1 minut de citit Publicat la 12:02 04 Mai 2026 Modificat la 12:02 04 Mai 2026

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, luni, că a rechemat conducerile consulatelor de la Bonn şi Hamburg. "Realitatea din ultimii ani a fost una dureroasă pentru mulți români: dificultăți majore la programări, un sistem online nefuncțional și întârzieri care i-au obligat pe oameni la drumuri repetate și obositoare", a acuzat Ţoiu. La consulatul din Bonn, MAE a revocat conducerea, a numit un nou consul, cu 15 ani experienţă, şi a trimis o echipă de intervenţie din centrala MAE. Iar la cel Hamburg, adaugă Ţoiu, înfiinţat dar niciodată operaţionalizat, a propus rechemarea consulului general.

"Am schimbat anul trecut Consulul General de la Bonn, acum avem o echipă nouă care repară din problemele acumulate. Nu este acceptabil ca birocrația sau delăsarea să stea în calea drepturilor cetățenilor noștri din străinătate. Am trecut la măsuri ferme acolo unde soluțiile au întârziat să apară.

La consulatul din Bonn am revocat vechea conducere și am numit un nou consul cu 15 ani experiență și am trimis o echipă de intervenție din centrala MAE. Prioritatea este recuperarea imediată a restanțelor pentru cei 300.000 de români din regiune. Realitatea din ultimii ani a fost una dureroasă pentru mulți români: dificultăți majore la programări, un sistem online nefuncțional și întârzieri care i-au obligat pe oameni la drumuri repetate și obositoare", a afirmat Ţoiu.

Ce decizie a luat pentru consulatul din Hamburg

"Pentru consulatul din Hamburg, înființat dar niciodată operaționalizat, am decis rechemarea consulului general. Nu putem tolera stagnarea în deschiderea unui consulat nou, viteza administrației trebuie să fie egală cu nevoile oamenilor, nu mai mică.

Modernizarea sistemului consular este o datorie morală pentru comunitățile de români din diaspora", a mai transmis Oana Ţoiu.