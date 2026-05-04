Familia Samsung a achitat un impozit record pe moștenire, de 8 miliarde de dolari. E cea mai mare plată de acest fel din istoria țării

3 minute de citit Publicat la 10:40 04 Mai 2026 Modificat la 10:40 04 Mai 2026

Președintele Samsung, Lee Jae-yong, într-un avion. Imagine de arhivă, din 2018. Sursa foto: Getty Images

Familia din spatele gigantului corporativ sud-coreean Samsung a finalizat plata unui impozit pe moștenire în valoare de 12 trilioane de woni (8 miliarde de dolari, aproximativ 7,4 miliarde de euro), cea mai mare astfel de plată din istoria țării.

Președintele Lee Jae-yong și alți membri ai familiei, inclusiv mama sa Hong Ra-hee și surorile Lee Boo-jin și Lee Seo-hyun, au achitat suma în șase tranșe pe parcursul ultimilor cinci ani.

Suma este legată de averea lăsată de fostul președinte al companiei, Lee Kun-hee, care a murit în octombrie 2020.

Avere de 18 milioarde de euro moștenită

Samsung este cel mai mare chaebol din Coreea de Sud, adică un conglomerat deținut de o familie, cu operațiuni care acoperă electronica, industria grea, construcțiile și serviciile financiare.

Lee Kun-hee a lăsat o avere de 26 de trilioane de woni (aproximativ 18 miliarde de euro), incluzând acțiuni, proprietăți și colecții de artă.

La momentul respectiv, familia a declarat că „plata taxelor este o datorie firească a cetățenilor”.

Suma este mai mare decât veniturile totale din impozitul pe moștenire ale țării pe un an

Samsung a confirmat duminică faptul că plata finală a fost efectuată, menționând că suma este echivalentă cu aproximativ o dată și jumătate veniturile totale din impozitul pe moștenire ale țării pentru anul 2024.

Cu un nivel de 50%, rata impozitului pe moștenire din Coreea de Sud este printre cele mai ridicate din lume.

Gestionarea acestui impozit a fost atent monitorizată de investitori, deoarece ar fi putut afecta capacitatea familiei Lee de a păstra controlul asupra Samsung.

O parte din averea lui Lee Kun-hee, inclusiv colecția sa de artă cu lucrări de Pablo Picasso și Salvador Dalí, a fost donată Muzeului Național al Coreei și altor organizații culturale.

Avere netă combinată de peste 45 de miliarde de dolari

Familia Lee are o avere netă combinată de peste 45 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Averea lor s-a dublat de peste două ori în ultimul an, deoarece cererea pentru cipuri de calculator din industria globală a inteligenței artificiale (AI) a contribuit la creșterea valorii de piață a Samsung Electronics.

Pe lângă producția de cipuri, operațiunile tehnologice ale Samsung includ unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume și un important producător de televizoare.

Samsung Group a fost fondat în 1938 de Lee Byung-chul, bunicul lui Lee Jae-yong, care conduce în prezent compania.

Președintele Samsung, Lee Jae-yong, ca și tatăl său, a avut probleme cu legea

Lee Jae-yong (cunoscut și ca Jay Y. Lee) este liderul actual al Samsung și moștenitorul uneia dintre cele mai puternice familii de afaceri din Coreea de Sud. Este fiul lui Lee Kun-hee, cel care a transformat compania într-un gigant global, și reprezintă a treia generație care conduce grupul. A preluat controlul de facto în 2014, după ce tatăl său a suferit un atac de cord, iar ulterior a devenit oficial președinte.

Cariera lui a fost însă marcată de probleme legale serioase. Cel mai mare scandal a izbucnit în 2016–2017, în contextul unei crize politice majore din Coreea de Sud, legată de fosta președintă Park Geun-hye. Lee Jae-yong a fost acuzat că a oferit mită pentru a obține sprijin politic într-o fuziune strategică între companii afiliate Samsung, menită să-i consolideze controlul asupra grupului.

A fost condamnat inițial la cinci ani de închisoare, dar sentința a fost ulterior redusă și suspendată. După noi procese și rejudecări, în 2021 a primit o pedeapsă de doi ani și jumătate și a petrecut aproximativ un an și jumătate în închisoare. În 2022 a fost grațiat prezidențial, într-o decizie justificată oficial prin importanța economică a Samsung pentru țară.

Un alt dosar important a vizat chiar fuziunea din 2015, fiind acuzat de manipularea prețului acțiunilor și fraudă contabilă. Acest proces a durat ani de zile, dar în final a fost achitat definitiv, ceea ce i-a consolidat poziția la conducerea companiei.

Problemele cu legea nu sunt un caz izolat în familie. Tatăl său, Lee Kun-hee, a fost și el condamnat pentru evaziune fiscală și alte infracțiuni financiare, dar a beneficiat de grațieri prezidențiale. Acest tip de situație reflectă relația complexă din Coreea de Sud dintre marile conglomerate familiale, numite „chaebol”, și puterea politică.

În prezent, Lee Jae-yong conduce Samsung într-un moment în care compania profită de cererea globală pentru tehnologie, în special pentru cipuri utilizate în inteligența artificială. În ciuda trecutului său juridic, el rămâne figura centrală a grupului și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Asia.