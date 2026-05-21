Care sunt cele mai valoroase branduri românești. O bancă ocupă a doua poziție, iar Dacia este în fruntea clasamentului

1 minut de citit Publicat la 10:31 21 Mai 2026 Modificat la 10:32 21 Mai 2026

Banca Transilvania (BT) a urcat pe locul al doilea, de pe poziţia a treia, în topul celor mai valoroase branduri româneşti (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Banca Transilvania (BT) a urcat pe locul al doilea, de pe poziţia a treia, în topul celor mai valoroase branduri româneşti, ca urmare a creşterii valorii de brand la 876 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al băncii, evaluarea Brand Finance România 50 2026 a fost realizată de Brand Finance, lider în evaluarea brandurilor, cu sediul în Marea Britanie.

"Performanţa este dublată de recunoaşterea europeană de top: BT este cel mai puternic brand românesc, dar şi cel mai puternic brand bancar din Europa în 2026, cu un scor Brand Strength Index (BSI) de 92,9 din 100 şi un rating de brand de elită AAA+, conform Brand Finance Banking 500 2026, publicat în martie 2026", se precizează în comunicat.

Valoarea brandului se referă la beneficiul economic net pe care l-ar genera licenţierea brandului pe piaţa liberă. Este un indicator al contribuţiei comerciale a brandului la performanţa generală a companiei.

Totodată, puterea brandului măsoară soliditatea, încrederea şi diferenţierea brandului în raport cu competitorii, pe baza unor indicatori precum reputaţia, loialitatea şi percepţia publică.

"Suntem mândri să fim un brand românesc şi să reprezentăm România în lume. Rezultatele vorbesc, înainte de toate, despre relaţiile pe care noi, ca brand, le construim. Un brand devine cu adevărat puternic atunci simplifică alegeri, când este apreciat şi, mai ales, dorit. Relevanţa apare atunci când acesta nu mai este doar o opţiune, ci o prezenţă constantă în viaţa de zi cu zi. Iar pentru Banca Transilvania, relevanţa înseamnă să fie parte din planurile şi ambiţiile oamenilor, dându-le curajul să deschidă drumuri noi", a declarat Omer Tetik, director general, Banca Transilvania, citat în comunicat.

Valoarea totală a celor mai importante 50 de branduri româneşti a ajuns, în 2026, la 7,4 miliarde de euro. Primele cinci branduri, Dacia, Banca Transilvania, DIGI, eMAG şi Dedeman, reprezintă peste 54% din valoarea totală.

Brand Finance evaluează anual peste 6.000 dintre cele mai mari branduri la nivel global şi publică peste o sută de analize, acoperind industrii şi pieţe din întreaga lume.