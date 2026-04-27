Cseke Attila: UDMR nu va vota moţiunea de cenzură. Nu putem fi într-un Guvern care este susţinut instituţional de AUR

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat luni că UDMR nu va vota moţiunea de cenzură PSD-AUR, care ar urma să fie depus în Parlament împotriva Cabinetului Bolojan. Mai mult, el a reiterat că partidul „nu poate fi cu o susţinere AUR la guvernare”, scrie Agerpres.

„Opoziţia de astăzi din Parlament înţeleg că doreşte să introducă o moţiune. Este o prerogativă constituţională a oricărei opoziţii şi vedem procedural ce se va întâmpla când se introduce, când se supune votului, UDMR nu va vota această moţiune. Ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susţinere AUR la guvernare. Asta am spus-o şi o reiterăm din nou”, a transmis Cseke Attila.

El a precizat că UDMR nu poate fi într-un guvern care ar fi votat „instituţional” de AUR.

„UDMR nu va susţine moţiunea de cenzură la vot. Va vota împotrivă. Pe de altă parte, UDMR nu poate fi cu un Guvern care este susţinut instituţional de către AUR”, a conchis el.

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Liderii PSD se reunesc astăzi, de la ora 14.00, ca să discute detaliile moțiunii. Întâlnirea are loc după întâlnirea de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

La negocierile de la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au stat unul lângă celălalt, dar nu și-au vorbit, au declarat, pentru Antena3.ro, surse participante la ședință.