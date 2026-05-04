Un cutremur puternic a lovit Filipine, luni dimineață. Ce magnitudine a avut

1 minut de citit Publicat la 11:14 04 Mai 2026 Modificat la 11:14 04 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs luni în provincia filipineză Samar, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), citat de agenţiile Xinhua şi Reuters. Autorităţile au avertizat asupra riscului producerii unor replici, însă au precizat că nu au fost semnalate imediat pagube materiale însemnate sau victime, potrivit Agerpres.

Seismul s-a produs la ora 06:09:46 GMT, potrivit GFZ. Agenţia filipineză de seismologie PHIVOLCS a declarat că seismul s-a produs în apropierea oraşului San Julian din provincia Samarul de Est, la o adâncime de 56 de kilometri, şi a avertizat asupra riscului de replici seismice.

Thomas Campomanes, responsabil pentru gestionarea dezastrelor din Samarul de Est, a declarat că au existat câteva rapoarte preliminare legate de unele fisuri superficiale observate la câteva clădiri. El a precizat că nu au existat rapoarte imediate cu privire la persoane rănite sau decese.

Responsabilul a declarat că seismul a fost puternic şi a durat aproximativ 30 de secunde.

„Ne-am simţit ca şi cum am fi fost aruncați în sus şi în jos”, a declarat Campomanes

Angajaţii unei administraţii locale au evacuat clădirea în care lucrau şi stăteau afară în timp ce inginerii evaluau zona, a adăugat el.

Filipine este o ţară situată pe „Cercul de Foc al Pacificului”, unde activitatea vulcanică şi cutremurele sunt frecvente. Ţara înregistrează peste 800 de cutremure în fiecare an.

În octombrie, cel puţin şapte persoane au murit după ce două cutremure puternice s-au produs în largul coastelor sudice ale ţării.