Chitaristului trupei Queen i s-a interzis să mai planteze narcise în satul său din motive de siguranță

1 minut de citit Publicat la 09:42 04 Mai 2026 Modificat la 09:42 04 Mai 2026

Consiliul local i-a respins propunerea de a planta mai multe flori pe spațiul verde principal al satului. Foto: Instagram / Brian May

Chitaristul trupei Queen, Brian May, nu mai are voie să planteze narcise în satul în care locuiește, din motive de siguranță. Artistul devenise un fel de erou local în liniștitul sat Elstead, după ce anul trecut a donat mii de bulbi de narcise pentru a înfrumuseța spațiul verde din fața bisericii. Însă planul de a extinde proiectul anul viitor a fost blocat de autoritățile locale, scrie CNN.

May donase aproximativ 3.000 de bulbi și a documentat constant evoluția florilor pe rețelele sociale. În toamnă povestea cum elevii din zonă au participat la plantare, iar ulterior a publicat imagini și videoclipuri cu rezultatul. Într-o postare recentă, artistul spunea că este încântat de reacțiile pozitive ale localnicilor.

Totuși, în același mesaj, el a anunțat că nu mai poate continua inițiativa. Consiliul local i-a respins propunerea de a planta mai multe flori pe spațiul verde principal al satului, invocând motive legate de siguranța traficului.

Chitaristul a explicat că renunță, „cu regret”, la comanda pentru alți bulbi: „Speram să decorăm spațiul verde pentru primăvara viitoare, dar planul a fost respins. Se spune că ar putea afecta vizibilitatea pentru trafic. Ne este greu să înțelegem cum niște flori de aproximativ 45 de centimetri ar putea bloca vederea, mai ales că zona este oricum înconjurată de mașini parcate, inclusiv o dubă de înghețată de peste doi metri.”

Decizia a stârnit reacții și în comunitate. Unul dintre voluntarii implicați în plantarea de anul acesta a descris proiectul drept „un succes total” și a criticat decizia autorităților, considerând-o lipsită de viziune.

Reprezentanții Elstead Parish Council au confirmat că au respins propunerea în forma inițială, dar au precizat că au sugerat alte locații potrivite pentru plantare.

Consiliul a explicat că trebuie să țină cont de modul în care este folosit spațiul verde, care găzduiește evenimente comunitare, este traversat frecvent de pietoni și este apreciat ca zonă deschisă. Autoritățile au transmis că sunt deschise la discuții și că apreciază implicarea comunității în astfel de inițiative.