Președintele Poloniei cere o nouă Constituție: „Nu pot exista două centre de putere în țară”. Cum răspunde premierul Tusk

2 minute de citit Publicat la 10:17 04 Mai 2026 Modificat la 10:20 04 Mai 2026

Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei. Sursa foto: Hepta

Președintele polonez Karol Nawrocki a propus duminică modernizarea sau modificarea Constituției din 1997 până în 2030, argumentând că nu pot exista două centre de putere în țară: cel al șefului statului și cel al guvernului, între care există un conflict profund de ani de zile, scrie EFE, preluată de Agerpres.

În timpul ceremoniei de marcare a celei de-a 235-a aniversări a adoptării primei Constituții, cunoscută sub numele de Constituția din 3 mai 1791, Nawrocki, a cărui agendă este ultraconservatoare, naționalistă și eurosceptică, a susținut că ''astăzi avem nevoie de o Magna Carta de nouă generație până în 2030'', potrivit agenției de știri PAP.

Ales anul trecut, șeful statului polonez, care l-a înlocuit pe conservatorul Andrzej Duda, a susținut că ''situația de securitate a țării impune să avem o autoritate puternică, dar controlată, emanând direct'' din Constituție.

''Constituția din 1997 trebuie modernizată sau modificată'', a subliniat el și a numit un ''Consiliu pentru o Nouă Constituție'', ai cărui primi membri au primit scrisorile de numire și sunt însărcinați cu elaborarea unei noi Constituții, așa cum a anunțat Nawrocki în primul său discurs după preluarea mandatului în august anul trecut.

Nawrocki a susținut, de asemenea, că actuala Constituție a fost adoptată într-un moment de compromis necesar, într-o perioadă de transformare politică, în timp ce acum lumea s-a schimbat și ''astăzi Polonia face parte din Uniunea Europeană, este membră a NATO și cred că în curând va fi membră a G20'', a spus el.

Nawrocki, care, la fel ca Duda înaintea lui, este în conflict cu guvernul liberal și proeuropean al premierului Donald Tusk, a apreciat că este necesar să se decidă ''odată pentru totdeauna'' asupra acestei probleme.

El a susținut că funcția de șef al statului este rezultatul ''alegerilor democratice, prin voința suveranității naționale'', în timp ce guvernul, care rezultă din alegeri legislative - lucru pe care Nawrocki nu l-a menționat -, se formează prin ''acorduri partizane, structuri politice care separă puterea de națiune''.

În opinia lui Nawrocki, ''democrația este domnia majorității cu respect pentru minoritate, nu obstrucționarea vulgară a drepturilor majorității de către minoritate'', făcând aluzie la coaliția de guvernare a lui Tusk.

Cum răspunde premierul Tusk

În replică, premierul polonez a amintit că actuala Constituție definește clar responsabilitățile fiecărei puteri și, prin urmare, a cerut președintelui și opoziției ca, până să adopte o nouă Constituție, să o respecte pe cea deja în vigoare.

''Președintele știe perfect că astăzi, mâine sau poimâine nu va exista o majoritate constituțională în favoarea ideilor sale, așa că acesta este mai mult un joc politic. În opinia mea, nu va face decât să genereze și mai multă confuzie, iar Polonia are nevoie de stabilitate mai presus de orice'', a subliniat Tusk.

Președintele polonez are puteri largi, inclusiv dreptul de a se opune prin veto oricărei legi, chiar dacă aceasta a fost adoptată de Parlament, cu excepția cazului în care există o majoritate de două treimi, lucru pe care coaliția lui Tusk nu îl are. Prin urmare, președintele s-a opus deja prin veto în privința a cel puțin 20 de legi propuse de guvern.

Mai mult, ambiguitatea Constituției poloneze, care acordă guvernului controlul asupra politicii externe și a securității interne, iar președintelui puterea de a reprezenta țara în forurile internaționale și de a ratifica tratatele internaționale sau de a acredita ambasadori, creează adesea conflicte între șeful statului și guvern.