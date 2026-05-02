Șantier de proporții pe noul tronson al Autostrăzii A8: 600 de muncitori și zeci de utilaje

1 minut de citit Publicat la 11:48 02 Mai 2026 Modificat la 12:12 02 Mai 2026

După o foarte lungă așteptare, e posibil ca în curând să unim Transilvania cu Moldova printr-o autostradă cu patru benzi, Autostrada A8, cea supranumită a Unirii. Un nou tronson intră în curând în faza de execuție și, din toate datele de până acum, pare că șantierul va fi unul spectaculos, pentru că sunt mobilizate extrem de multe utilaje și lucrători care să accelereze ritmul acestui șantier.

Secțiunea Joseni-Ditrău, cu o lungime de 14,4 km va fi construită la patru benzi și face parte dintr-un proiect strategic pentru infrastructura României. Tronsonul va include 21 de pasaje și viaducte, dintre care trei sunt ecoducte, dedicate traversări în siguranță a animalelor.

De asemenea, va fi construit un nod rutier la Ditrău și o conexiune provizorie pentru legătura cu următorul segment de autostradă.

Pe traseu vor apărea și spații moderne de servicii, cu zone comerciale, benzinării și stații de încărcare pentru mașini electrice.

Lucrările implică o mobilizare impresionantă: două stații de asfalt, trei stații de betoane, zeci de autobasculante și auto-betoniere, dar și excavatoare, buldozere și compactoare. Pe șantier vor lucra aproximativ 600 de muncitori, iar cantitățile de materiale sunt uriașe: 1.000.000 de metri cubi de pământ de umplutură, 850.000 metri cubi de balast și 130.000 demetri cubi de beton. În plus, vor fi folosite 180.000 de tone de asfalt și mii de elemente prefabricate.

Contractul pentru lotul Joseni-Ditrău a fost atribuit în vara anului 2025, iar lucrările ar putea începe chiar în toamnă. Valoarea investiției depășește 800 de milioane de lei fără TVA.

Autostrada Unirii A8 este una dintre cele mai ambițioase investiții de infrastructură din România. Va traversa Carpații și va lega direct Moldova de Transilvania. Proiectul este extrem de complex, cu numeroase tronsoane montane, tuneluri și viaducte, ceea ce îl face unul dintre cele mai dificile de realizat din țară. Odată finalizată, autostrada A8 va deveni un coridor strategic pentru transport, comerț și dezvoltare regională, cu impact direct asupra investițiilor, turismului și mobilității.