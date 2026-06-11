„Trebuie să fim pregătiți de luptă”. Șeful armatei germane spune că Rusia ar putea ataca NATO „până în 2029 sau chiar mai devreme”

„Trebuie să ne îmbunătățim capacitățile pentru «lupta din această seară» în fiecare zi, ca armată germană”, a spus el, referindu-se la trecerea Bundeswehr-ului către o forță cu răspuns rapid. Foto: Getty Images

Șeful armatei germane, generalul-locotenent Christian Freuding, a spus că „Germania trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc până în 2029 sau chiar mai devreme”. „Trebuie să fim pregătiți. Trebuie să fim pregătiți de luptă”, spus el la expoziția aerospațială ILA de la Berlin. El a spus că există un consens larg în rândul aliaților că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO înainte de sfârșitul deceniului, potrivit Politico.

„2029 nu este o cronologie germană. Este vorba despre informații convenite de NATO. Toți cei 32 de parteneri NATO sunt de acord că Rusia ar putea avea capacitatea de a invada o țară parteneră NATO în 2029”, a spus Freuding.

El a avertizat însă că Rusia ar putea acționa înainte de această dată, în ciuda faptului că războiul din Ucraina intră în al cincilea an, iar Kievul afirmă că Moscova a suferit peste 1,3 milioane de victime, precum și pierderi uriașe de echipamente.

Comentariile lui Freuding vin în contextul în care oficialii europeni din domeniul apărării avertizează că Rusia ar putea reconstrui suficientă forță militară în următorii ani pentru a reprezenta o amenințare convențională directă la adresa teritoriului NATO, în ciuda pierderilor suferite în Ucraina. Pentru planificatorii apărării, 2029 a devenit un termen-limintă până la care Europa trebuie să acopere lacunele urgente în ceea ce privește pregătirea, producția și capacitatea militară.

Remarcile generalului subliniază îngrijorarea că Moscova ar putea testa alianța în timp ce Europa încă încearcă să se reînarmeze.

Această urgență modelează și dezbaterea din Germania privind achizițiile de arme și capacitatea industriei de apărare. Freuding a declarat că Berlinul a făcut deja „multe” pentru a accelera achizițiile și că industria și-a mărit capacitatea de producție.

Totuși, el a avertizat că Germania nu se poate baza doar pe programe de armament pe termen lung, a căror dezvoltare și punere în funcțiune ar putea dura ani de zile.

„Viteza este esențială acum”, a spus Freuding.

Pentru unele sisteme aflate încă în curs de dezvoltare, a adăugat el, Germania are nevoie de „soluții intermediare” pentru a reduce decalajul dintre ceea ce are armata acum și ceea ce are nevoie pentru pregătirea de luptă.

„Trebuie să ne îmbunătățim capacitățile pentru «lupta din această seară» în fiecare zi, ca armată germană”, a spus el, referindu-se la trecerea Bundeswehr-ului către o forță cu răspuns rapid, menită să descurajeze o potențială agresiune rusă.