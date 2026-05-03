Minerii ilegali exploatează Pădurea Amazoniană pentru minerale critice

1 minut de citit Publicat la 22:20 03 Mai 2026 Modificat la 22:20 03 Mai 2026

Imagine din dronă cu o porțiune defrișată din pădurea amazoniană. Sursa foto: Getty Images

Cererea globală de minerale critice, folosite în tehnologii precum mașinile electrice și dronele, crește rapid și a dus la o nouă formă de exploatare ilegală în pădurea tropicală amazoniană din Brazilia.

Amazonul a fost exploatat timp de mai multe decenii pentru resurse precum lemnul, cauciucul sau aurul. Acum, însă, minerii ilegali caută un nou „aur”: minerale critice, tot mai valoroase la nivel global, scrie The New Yorik Times.

Autoritățile din Brazilia spun că în mai multe zone din Amazon au apărut rețele de exploatare ilegală a acestor resurse, inclusiv a așa-numitelor „pământuri rare”, folosite în special în tehnologii moderne, de la drone și mașini electrice până la echipamente militare.



Din acest motiv, cererea globală pentru aceste minerale a declanșat o avalanșă de minerit ilicit într-unul dintre cele mai importante ecosisteme ale planetei.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care Statele Unite și alte țări se orientează din ce în ce mai mult către Brazilia , care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de minerale critice din lume, pentru a slăbi influența Chinei asupra acestor resurse strategice, necesare pentru a alimenta multe tehnologii ale viitorului.

Autoritățile din Brazilia au început o anchetă privind exploatarea ilegală a acestor minerale rare.

După ce sunt extrase din Amazon, mineralele de pământuri rare sunt vândute pe piața internă sau transportate ilegal pe nave container în Asia și Europa pentru procesare, spun experții.

„Ceea ce vedem nu este minerit artizanal”, a declarat Freire de Barros, directorul Amazon pentru poliția federală din Brazilia. „Acestea sunt operațiuni aproape la scară industrială”, a mai adăugat el.

Potrivit experților, se estimează că Brazilia deține a doua cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume, precum și cantități uriașe de alte minerale esențiale, precum niobiu, litiu și cobalt. Brazilia dorește să devină un lider mondial în domeniul mineralelor esențiale, dar mai are încă mulți ani până când își va putea transforma rezervele în exporturi semnificative.

Pentru a exploata minereuri în Brazilia, companiile trebuie să obțină permisiunea agenției naționale pentru minerit, apoi să prezinte planurile autorităților de mediu de la nivel statal și federal pentru o evaluare îndelungată, care poate dura luni sau chiar ani.

Din acest motiv, în ultimul an, polițiștii au arestat zeci de persoane care au încercat să dea mită autorităților din regiune pentru a primi licențe frauduloase de exploatare a minereurilor.