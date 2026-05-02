Povestea de succes a familiei din Bihor care produce „aur lichid”. Ferma deschisă cu un buget mic, care aduce profit în viteză

2 minute de citit Publicat la 10:00 02 Mai 2026 Modificat la 10:50 02 Mai 2026

O fermă de melci înfiinţată de o familie lângă Oradea produce 5 tone de marfă de lux, care generează profituri în viteză. Familia Gonța a investit câteva zeci de mii de euro și 4 ani de muncă în ceea ce mulți ar numi o nebunie, dar cei doi soți o numesc viitor: prima lor fermă de melci.

La Lăzăreni, la doar 25 km de Oradea, Igor și Lilia cresc câteva sute de mii de melci, exemplare de helix aspersa maxima, specia europeană care se cultivă de pe vremea Imperului Roman. Cei doi, împreună cu copiii lor, sunt zilnic pe câmpurile de la marginea pădurii. Familia Gonța a investit câteva zeci de mii de euro și 4 ani de muncă. Totul a început cu 40.000 de ouă aduse din Italia, iar astăzi pe cei 5.000 metri pătraţi recolta se măsoară în tone.

„Firma este fundația pentru a crea un sistem sau un ecosistem sustenabil, pentru a dezvolta o afacere în domeniu și cosmetic și gastronomic. Ca antreprenor, am observat o nișă în România și atunci, beneficiind de clima din zona noastră de aici am zis că putem putem construi o afacere care să-i ajute și pe ceilalți să înțeleagă că business-ul e un domeniu complex”, spune Igor Gonța.

Melcii din Bihor au o dublă misiune. Unii devin sursă pentru „aurul lichid”, mucina sau extractul de melc. Spre deosebire de produsele de masă, aici se mizează pe puritate. Mucina este extrasă prin metode care nu rănesc melcul, fiind apoi transformată în creme sub brandul propriu.

„Extractul de melc este ingredientul principal care se folosește în industria cosmetică. Este un proces tehnologic noninvaziv, deci melcii nu mor când se extrage mucina. Melcul revine în fermă. Folosim un un cocktail de mâncare și vitamine, plus magneziu, pentru a pentru a obține beneficiile extractul lui de melc pe piele”, explică Igor Gonța.

„Un elixir de care se știe de ani de zile, de mii de ani, că era folosit pentru cicatrizarea rănilor, pentru regenerare. Sigur, astăzi ajungem să îl folosim în rutina noastră zilnică”, spune Lilia Gonța.

Ceea ce nu ajunge în ambalaje de lux ajunge în farfuriile gurmanzilor. Carnea de melc este considerată proteina viitorului, dietetică, fără colesterol și extrem de apreciat în Occident. Deși în România consumul este încă la stadiul de curiozitate exotică, planurile crescătorilor sunt mari.

„Suntem prezenți în industria cosmetică, avem produsele noastre cu brandul nostru cu produse cosmetice, cu extract de melc. Pentru că acuma produsele cosmetice se fac în laboratoarele din Europa, intenționăm să închidem ciclu și să avem lanțul complet în România”, mai spune Igor.

Melcii de la ferma din Bihor merg acum, în general, la export. „Exportăm în Occident, unde sunt solicitări. Este un produs premium, o delicatesă și atunci își găsește locul foarte ușor în restaurantele din Occident. Dar noi ne orientăm spre România, în domeniul Horeca, și vrem să facem primii pași”, mai spune el.

Bucătarii experimentați se pregătesc să testeze deja carnea de melc pentru a oferi clienților gusturi exotice.

„Este o carne bogată în proteine, slabă în grăsimi și, zic eu, mai aparte. O să fie un preparat top în zona noastră”, spune un bucătar.

Cele 5 tone produse anual reprezintă doar începutul unei industrii care promite să pună Bihorul pe harta mondială a delicateselor și a frumuseții naturale.