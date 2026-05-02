Vine „Super El Niño” în Europa: Meteorologii avertizează că fenomenul va fi mai puternic se credea. Cum ne va afecta

2 minute de citit Publicat la 09:48 02 Mai 2026 Modificat la 10:32 02 Mai 2026

Specialiștii avertizează că suntem pe o traiectorie directă către un statut de „Super El Niño”. Foto: Getty Images

Noile date climatice indică o schimbare majoră pentru vara anului 2026. Analizele recente confirmă faptul că fenomenul El Niño se dezvoltă mult mai rapid și mai intens decât arătau primele estimări. Specialiștii avertizează că suntem pe o traiectorie directă către un statut de „Super El Niño” în a doua jumătate a anului, fapt ce va modifica radical circulația aerului la nivel global, scrie Severe Weather.

Această trecere bruscă este alimentată de un val puternic de căldură submarină (val Kelvin) în Oceanul Pacific, care a pus capăt influenței de lungă durată a fenomenului La Niña. În consecință, „motorul” vremii globale se schimbă, iar modelele de prognoză pe termen lung, precum ECMWF și UKMO, arată deja semnale clare pentru lunile de vară.

Ce înseamnă acest lucru pentru Europa

Vara anului 2026 se anunță a fi una a contrastelor pe continentul european. Deși influența El Niño este resimțită cel mai direct în regiunea Pacificului, undele de șoc atmosferice vor ajunge și în Europa.

Temperaturi: Se estimează temperaturi peste mediile normale în cea mai mare parte a continentului. O axă de căldură neobișnuită se va întinde din sudul Europei, traversând zona centrală și ajungând până în regiunile nordice. Acest val de căldură este susținut de prezența unor zone de presiune scăzută în Atlanticul de Vest, care „pompează” aer cald dinspre sud către inima continentului.

Ploi: Regimul ploilor va fi împărțit. În timp ce sudul, sud-centrul și estul Europei (inclusiv zona balcanică) ar putea avea parte de mai multe precipitații decât într-o vară obișnuită, situația este diferită pentru restul continentului.

Secetă: Europa Centrală și de Nord-Vest se confruntă cu un risc ridicat de secetă. Combinația dintre temperaturile foarte ridicate și lipsa ploilor în aceste regiuni ar putea pune presiune pe agricultură și pe resursele de apă.

În restul lumii, El Niño va genera efecte la fel de vizibile. În Statele Unite, se așteaptă o vară cu temperaturi mai „controlate” în partea de est și nord-est, dar cu valori caniculare în restul țării.

O veste relativ bună vine din zona Oceanului Atlantic. De regulă, un eveniment El Niño puternic acționează ca un scut natural împotriva uraganelor. Din cauza forfecării vântului și a presiunii atmosferice mai ridicate, furtunile tropicale se organizează mult mai greu. Astfel, sezonul uraganelor din 2026 ar putea fi unul mult mai calm, cu mai puține sisteme majore care să atingă uscatul.

Deși modelele ne oferă o direcție clară, meteorologii subliniază că nicio vară nu seamănă perfect cu alta, însă probabilitatea ca 2026 să fie marcat de extreme termice în Europa și o activitate tropicală redusă în Atlantic este în acest moment foarte ridicată.