Orașul devenit capitala subterană a Europei: Are deja 1.000 de peșteri și încă se descoperă altele noi: Cum arată „casa lui Robin Hood”

3 minute de citit Publicat la 14:46 03 Mai 2026 Modificat la 14:46 03 Mai 2026

Peșteră în Nottinhgam. Sursa foto: Getty Images

Cu un număr record de 1.000 de peșteri descoperite sub orașul Nottingham, orașul britanic se mândrește acum cu cea mai mare rețea de peșteri artificiale din Europa.

După cum spune zicala, „cu cât sapi mai mult, cu atât găsești mai multe”. Ceea ce inițial se credea a fi un număr mic de peșteri s-a dovedit a fi greșit prin cercetări continue, crescând importanța istorică a orașului Nottingham, strâns legat de legenda lui Robin Hood.

1.000 de peșteri locuite timp de 1.000 de ani

Potrivit lui Scott C. Lomax, arheologul orașului, nu doar numărul impresionant de peșteri face această descoperire remarcabilă, ci și utilizarea lor pe termen lung: aceste 1.000 de peșteri au fost folosite de-a lungul a 1.000 de ani, transmite Interesting Engineering.

Bishop Asser, în secolul al IX-lea, se referea la Nottingham ca la un „loc al multor peșteri”. Într-adevăr, peșterile sunt răspândite în tot orașul, iar descoperirile recente au scos la iveală mult mai multe decât își imaginase oricine.

„Au fost descoperite mai multe peșteri decât ne așteptam”, a declarat Lomax pentru MSN.

Multe dintre aceste peșteri se credea că s-au pierdut în timpul numeroaselor proiecte de construcție desfășurate în secolul XX. Descoperirile au depășit așteptările, iar arheologii cred că vor mai fi identificate și altele.

Nottingham: noua capitală subterană a Europei

Sondajele au început în 2009, dar majoritatea peșterilor subterane au fost descoperite accidental, în timpul lucrărilor obișnuite la drumuri, potrivit MSN.

Inițial, se credea că 425 de peșteri se află ascunse sub străzile orașului, însă numărul a crescut rapid la 900. BBC a raportat că în Nottingham sunt descoperite două peșteri noi în fiecare săptămână, iar 22 au fost documentate doar din iulie 2025 încoace.

„Aceste descoperiri recente întăresc reputația Nottinghamului ca oraș cu cel mai mare număr de peșteri subterane”, a adăugat Lomax pentru MSN.

Datând cel puțin din secolul al IX-lea și posibil chiar din secolul al IV-lea, Nottingham a săpat peșteri de-a lungul istoriei sale, până în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Majoritatea acestor peșteri au fost excavate în perioada medievală.

Lumea subterană a peșterilor este remarcabil de diversă, având multiple utilizări: depozitare, activități industriale, locuințe, situri de înmormântare, tăbăcării și adăposturi în timpul raidurilor aeriene. Arheologii au descoperit o încăpere cu o lungime de 55,77 picioare și o lățime de 13,12 picioare, accesibilă printr-un puț vertical, precum și o mină de nisip din secolul al XVIII-lea și o pivniță din secolul al XIX-lea, potrivit Heritage Daily. Majoritatea peșterilor sunt săpate în gresia moale care formează fundamentul geologic al orașului Nottingham.

Primul Festival al Peșterilor din Nottingham, în 2026

Majoritatea proprietarilor din Nottingham presupuneau că orașul cunoștea existența peșterilor de sub locuințele lor și, prin urmare, nu le considerau semnificative, a notat Lomax pentru BBC.

O descoperire notabilă a fost făcută sub pub-ul New Castle din Sneinton, unde o cameră ascunsă, veche de aproximativ 200 de ani, a fost descoperită după ce un zid a fost demolat, adăugând o notă de aventură întregii povești.

Primul Festival al Peșterilor din Nottingham, organizat pe 17 octombrie, își propune să promoveze acest aspect unic al orașului, crescând gradul de conștientizare publică asupra importanței durabile a peșterilor, mai ales în timpul Revoluției Industriale, când locuințele erau insuficiente. Descoperirile evidențiază relația lungă și continuă dintre oameni și peșteri.