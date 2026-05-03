Imagini incredibile cu un bărbat care pleacă din Mamaia cu elicopterul. Omul şi-a luat bagajul şi a decolat de pe litoral

1 minut de citit Publicat la 14:15 03 Mai 2026 Modificat la 14:27 03 Mai 2026

Imagini incredibile cu un bărbat care pleacă din Mamaia cu elicopterul. Sursa foto: captură video

Un bărbat care, probabil, a petrecut pe litoral în minivacanţa de 1 mai, a plecat din Mamaia cu elicopterul. Imaginile au fost surprinse de martori. Elicopterul a decolat de pe marginea drumului.

Bărbatul şi-a luat valiza şi a plecat spre locul în care a aterizat elicopterul. Având în vedere valorile ridicate de trafic anunţate pentru duminică după-amiază şi seară, pe autostrăzi şi alte drumuri naţionale, când oamenii revin din minivacanţă, turistul în cauză a preferat zborul cu elicopterul în locul orelor petrecute în maşină.

Petreceri spectaculoase la mare

A doua noapte de distracție din minivacanța de 1 Mai a adus din nou forfotă și opulență în cluburile exclusiviste din stațiunea Mamaia.

Tinerii cu dare de mână au ajuns seara trecută la volanul unor mașini de lux, pregătiți să transforme noaptea într-un spectacol al extravaganței. În unele cluburi, petrecerile nu înseamnă doar muzică, ci adevărate show-uri: bani cheltuiti fără numar, artificii și momente regizate până la cel mai mic detaliu.

În Vama Veche, atmosfera a rămas relaxată, cu petreceri în localuri și pe plajă, în jurul focurilor de tabără. Temperaturile scăzute nu i-au făcut pe oameni să renunţe la distracţie.

Fără fițe si reguli, doar libertate, muzică și oameni care vin aici să se simtă bine – aceasta a fost din nou rețeta unei nopți reușite la malul mării. A fost încă ultima noapte de distracţie în Vamă. Duminică, tinerii pleacă spre casă.