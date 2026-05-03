Imagini spectaculoase cu petrecerile de la mare: de la şampania adusă cu roaba, la focul de tabără de pe plaja din Vama Veche

2 minute de citit Publicat la 10:25 03 Mai 2026 Modificat la 10:25 03 Mai 2026

Imagini spectaculoase cu petrecerile de la mare.

A doua noapte de distracție din minivacanța de 1 Mai a adus din nou aglomerație și voie bună în stațiunile de pe litoral. Petrecăreții care au ales să-și petreacă weekend-ul în Mamaia s-au putut bucura de cluburile exclusiviste, iar cei din Vama Veche de pe focul de tabără de pe plajă.

N-au lipsit nici show-urile spectaculoase sau DJ-ii cunoscuți, în timp ce distracția a continuat până în zori.

În Vama Veche, atmosfera a rămas relaxată, cu petreceri în localuri și pe plajă, în jurul focurilor de tabără. Temperaturile scăzute nu i-au făcut pe oameni să renunţe la distracţie.

Petreceri scumpe la Mamaia

A doua noapte de distracție din minivacanța de 1 Mai a adus din nou forfotă și opulență în cluburile exclusiviste din stațiunea Mamaia.

Tinerii cu dare de mână au ajuns seara trecută la volanul unor mașini de lux, pregătiți să transforme noaptea într-un spectacol al extravaganței. În unele cluburi, petrecerile nu înseamnă doar muzică, ci adevărate show-uri: bani cheltuiti fără numar, artificii și momente regizate până la cel mai mic detaliu.

Într-unul dintre localuri, tema serii a fost inspirată din universul circului. Acrobați și dansatoare au urcat pe structuri suspendate, unde au oferit demonstrații spectaculoase la înălțime, pe ritmuri alerte, spre deliciul publicului.

Localurile au fost pline până la refuz, iar muzica a răsunat până spre dimineață. Unii proprietarii s-au adaptat rapid și au amenajat spații mai închise, ferite de vânt, astfel încât atmosfera să rămână caldă, chiar dacă afară temperaturile au scăzut.

Si chiar dacă distracția vine la pachet cu note de plată pe măsură, petrecăreții spun că experiența merită fiecare leu — mai ales într-un weekend în care Mamaia a devinit din nou, epicentrul distracției de pe litoral.

Foc de tabără la Vama Veche

Grupuri de tineri au aprins focuri de tabără, s-au strâns unii lângă alții și au cântat împreună, în jurul flăcărilor.

Fără fițe si reguli, doar libertate, muzică și oameni care vin aici să se simtă bine – aceasta a fost din nou rețeta unei nopți reușite la malul mării. A fost încă ultima noapte de distractie in Vama. Astazi tinerii vor pleca spre casa cu bagajele pline de amintiri si cu gândul la vara care se apropie.