Imagini de la mare, de 1 mai 2026: În Vama Veche, oamenii poartă geci și căciuli pe plajă. Cum va fi vremea în continuare

1 minut de citit Publicat la 12:16 01 Mai 2026 Modificat la 12:16 01 Mai 2026

Turiști pe plaja din Vama Veche, 1 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Minivacanța de 1 Mai 2026 a început deja pe litoral. E frig anul acesta, la mare. În Vama Veche, turiștii au ieșit pe plajă îmbrăcați ca de iarnă, cu geci și căciuli, pentru a înfrunta vântul rece

În ciuda temperaturilor scăzute şi a ploilor, turiștii nu renunță la distracţie. Cazările din Vama Veche sunt ocupate 100%. Acestea fost pentru toate buzunarele și pentru toate gusturile.

În Mamaia şi Eforie Nord vor fi maxime de 11 grade Celsius, astăzi. Iar la Costineşti şi Vama Veche, temperatura nu va fi mai mare de 9-10 grade.

Deşi vremea nu este una tocmai plăcută, tinerii nu sunt descurajați și sunt hotărâți să se bucure de zilele libere de 1 mai. Cu toate acestea, cum de plajă și bronz nici nu poate fi vorba, vor petrece mai mult timp la terase, în cluburi sau cel mult cu plimbări pe malul mării.

Cum va fi vremea la mare în minivacanța de 1 mai 2026

În acest weekend, vremea pe litoral va fi în general rece și instabilă. La Constanța se anunță temperaturi de aproximativ 12–13°C pe timpul zilei, cu cer mai mult noros și episoade de ploaie slabă, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig. În Mamaia condițiile vor fi similare, cu maxime în jur de 12°C și o atmosferă mai degrabă mohorâtă, fără șanse reale de plajă.

În Eforie Nord și Eforie Sud, vremea rămâne răcoroasă, cu valori apropiate de 11–12°C și posibile ploi trecătoare, în timp ce în Costinești și Neptun se păstrează același tipar de început de mai mai degrabă rece decât primăvăratic.

Mai spre sud, în Olimp, Jupiter, Venus, Saturn și Mangalia, temperaturile vor fi tot în jur de 12–13°C, cu cer variabil spre noros și vânt moderat.

În Vama Veche, vremea din acest weekend va fi chiar mai neplăcută decât în restul litoralului. Se anunță temperaturi scăzute, în jur de 8–10°C la începutul minivacanței și cel mult 12–13°C în timpul zilei, cu cer mai mult noros, ploi slabe și vânt persistent, care accentuează senzația de frig. Atmosfera este descrisă de turiști ca fiind aproape de „iarnă târzie”, cu ploaie măruntă și rafale de vânt pe plajă.

Per ansamblu, litoralul nu scapă de aerul rece, iar weekendul va avea mai degrabă o atmosferă de toamnă decât una de început de sezon estival.