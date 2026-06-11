Mihai Fifor îl acuză pe Radu Miruță de inconsecvență în privința salariilor militarilor: A girat discursul austerității și al tăierilor

Mihai Fifor, deputat PSD, şi Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale. Sursa colaj foto: Agerpres

Deputatul PSD Mihai Fifor l-a criticat dur pe ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruță, joi, pe tema politicilor salariale din sistemul de apărare, acuzându-l că și-a schimbat discursul în doar câteva luni. Social-democratul susține că Radu Miruță a susținut anterior măsuri de austeritate care au afectat inclusiv militarii, pentru ca, acum, să admită necesitatea unor venituri mai atractive pentru personalul Armatei. "Problema nu este că Miruță recunoaște acum realitatea. Problema este că o face după ce luni întregi a girat discursul austerității și al tăierilor", a subliniat Mihai Fifor.

Într-un mesaj transmis public, deputatul PSD a afirmat că Radu Miruță și reprezentanții partidelor aflate la guvernare au promovat în trecut reducerea cheltuielilor bugetare și limitarea unor drepturi salariale, inclusiv în cazul militarilor. Mihai Fifor susține că această abordare a ignorat nevoile de personal și provocările cu care se confruntă sistemul de apărare.

"Radu Miruță reușește performanța rară de a-l contrazice pe Radu Miruță în doar câteva luni. Că doar e unicul și inegalabilul Radu Miruță... Până mai ieri, alături de Ilie «Sărăcie» Bolojan și de întreaga propagandă a austerității, explica românilor că trebuie tăiate cheltuieli, eliminate sporuri și strânsă cureaua.

Profesorii, pensionarii, medicii, funcționarii – toți trebuiau să plătească nota experimentului eșuat al guvernării lor. Iar militarii nu făceau excepție. Conta că este absurd? Că nicio armată NATO nu se atinge de militarii săi, mai ales cu un război la graniță? Pentru Bolojan și Miruță, nu", a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook, făcută joi după-amiaza.

Potrivit social-democratului, declarațiile recente ale lui Radu Miruță privind necesitatea unor măsuri care să crească atractivitatea carierei militare reprezintă o schimbare de poziție. Mihai Fifor consideră că Armata României are nevoie de recrutare, personal calificat și venituri competitive, acuzându-l pe ministrul interimar al Apărării că a ajuns la aceste concluzii după ce a susținut anterior discursul austerității.

"Astăzi, același Miruță descoperă că așa-zisul spor de operaționalizare este, de fapt, o majorare salarială și că este necesar pentru a face Armata Română mai atractivă. Ce revelație! Exact ceea ce militarii spun de ani de zile. Exact ceea ce specialiștii din domeniul apărării avertizează de ani de zile. Exact ceea ce USR și partenerii lor de la PNL au ignorat cu o aroganță greu de egalat.

Problema nu este că Miruță recunoaște acum realitatea. Problema este că o face după ce luni întregi a girat discursul austerității și al tăierilor. După ce a bulversat și umilit Armata României. După ce au demonizat orice discuție despre salarii și drepturi. După ce au încercat să convingă opinia publică că principala problemă a României sunt veniturile celor care muncesc, nu incompetența celor care guvernează.

Adevărul este unul simplu: Armata României are nevoie de oameni. De profesioniști pe care îi formezi în ani de zile. Are nevoie de recrutare. Are nevoie de venituri competitive. Are nevoie de RESPECT!

A avut nevoie și ieri, are nevoie și astăzi. Diferența este că ieri Miruță era ocupat să țină lecții despre austeritate, iar astăzi încearcă să pozeze în apărătorul militarilor.

Prea târziu. Militarii știu foarte bine cine le-a apărat interesele și cine s-a trezit să le descopere importanța doar după ce discursul austerității s-a prăbușit sub propria greutate. Ipocrizia nu devine credibilitate doar pentru că este spusă la televizor și când răul deja s-a produs!", a mai transmis deputatul PSD Mihai Fifor.