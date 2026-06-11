Bolojan îl atacă pe Nicușor Dan: „Apelul la responsabilitate trebuia făcut înaintea moțiunii. Dacă ne gândeam la alegeri făceam ca PSD”

Premierul interimar l-a critica pe președinte, spunând că apelul la responsabilitate politică trebuia făcut înainte de moțiunea de cenzură. Foto: Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus, joi, că partidul său a acționat "cu responsabilitate față de România" în cadrul fostei coaliții de guvernare și i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că le-a cerut foștilor parteneri să se comporte responsabil abia după ce moțiunea de cenzură a PSD a demis guvernul.

După declarația de miercuri a președintelui, care a acuzat partidele că sunt preocupate de alegerile parlamentare viitoare, liderul liberal a replicat că, dacă PNL era preocupat de alegeri, în primul rând, "ar fi procedat precum PSD".

Bolojan a formulat, de asemenea, o serie de critici dure la adresa social democraților, acuzându-i că au provocat căderea guvernului atunci când când le-au fost afectate interesele prin măsurile de reducere a risipei fondurilor publice.

Bolojan: Dacă eram cu gândul la alegerile din 2028, făceam ca PSD

"Anul trecut, deși eram într-o situație foarte dificilă și nu era înghesuială la funcția de premier, mi-am asumat personal acest lucru, cu susținerea colegilor, la prima tură.

Nu am negociat să fim a doua tură, după ce se iau măsurile dificile (...) Nu am creat conflicte nici eu, nici miniștrii partidului nostru.

Am căutat să respectăm toate înțelegerile coaliției, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Nu am răspuns la minciuni și la calomnii.

Prin urmare, consider că Partidul Național Liberal, în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România.

Dacă ne-am fi gândit la 2028 (an în care au loc alegeri parlamentare, n.r.), am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat: adică, să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.

Ilie Bolojan: Era bine ca președintele să facă apel la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură a PSD

Dar, gândindu-ne la această perspectivă, cred că în mod natural partidele trebuie să se gândească nu la alegerile viitoare, ci la întâlnirea cu electoratul.

E o formă importantă de responsabilitate să te gândești că, mai devreme sau mai târziu, vei da ochii cu cetățenii care și-au pus încrederea pentru tine, cu colegii și-au pus obrazul pentru tine la bătaie. Și este foarte important să ai confortul că ai făcut ceea ce ține de tine.

Și asta, pe mine și pe colegii mei, ne-a ghidat întotdeauna: să ne putem întâlni cu oamenii pentru ceea ce am făcut în guvernare.

Dacă însă gândirea față de alegeri este 'Cum îi păcălim pe oameni? Cum mințim? Cum generăm așteptări populiste', asta într-adevăr este o gândire incorectă.

Și închei acest aspect legat de responsabilitate aducându-vă aminte că, înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate.

Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură, în așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care, cu bune și cu relele ei, a funcționat", a spus Ilie Bolojan, joi, la Parlament, după ce PNL a decis să nu voteze guvernul propus de premierul desemnat, Eugen Tomac.

Nicușor Dan, iritat de blocajul negocierilor pentru Guvernul Tomac: "Fac apel la responsabilitatea partidelor"

Președintele Nicușor Dan a făcut apel, miercuri, un apel la "responsabilitatea partidelor politice față de acest moment", argumentând că l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul executiv tocmai pentru că formațiunile parlamentare nu i-au propus o alternativă pentru a ieși din criza politică.

Reacția președintelui vine după eșecurile lui Tomac de a-și asigura susținere politică pentru lista de miniștri a cabinetului său.

Miercuri, șeful statului a denunțat calculele politice în vederea alegerilor din 2028.

"Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare", a insistat Nicușor Dan.

Președintele s-a referit și la acuzațiile că, prin demersul său, a dat satisfacție unor actori politici în detrimentul altora.

"Mandatul meu e să păstrez direcția pro-occidentală a României și să previn o cădere economică bruscă. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție", a spus el.