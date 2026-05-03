Şapte mari producători de petrol din lume au anunţat că îşi majorează producţia de ţiţei cu 188.000 de barili pe zi

2 minute de citit Publicat la 15:27 03 Mai 2026 Modificat la 15:27 03 Mai 2026

Şapte mari producători de petrol din lume au anunţat că îşi majorează producţia de ţiţei cu 188.000 de barili pe zi. Foto: Getty Images

Reprezentanţii a şapte mari producători de petrol din cadrul OPEC+ au anunţat că producţia alianţei va fi crescută cu 188.000 de barili pe zi (bpd) începând din iunie, notează Agerpres.

Într-un comunicat publicat la finalul unei videoconferinţe care a avut loc duminică, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, a precizat că această "ajustare voluntară" se adaugă creşterii producţiei anunţate în aprilie (206.000 bpd), ceea ce "reafirmă angajamentul lor faţă de stabilitatea pieţei".

Cele şapte ţări care s-au reunit duminică sunt Arabia Saudită, Irak, Kuweit şi Algeria (toate membre OPEC), precum şi Rusia, Oman şi Kazahstan. "Ţările vor continua să monitorizeze şi să evalueze îndeaproape condiţiile pieţei şi, în eforturile lor continue, să sprijine stabilitatea pieţei", se arată în comunicatul comun.

Creşterea producţiei, doar teoretică

Creşterea producţiei anunţată, astăzi, este doar teoretică, deoarece producătorii din Golful Persic rămân în imposibilitatea de a exporta o parte din ţiţeiul lor din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, în contextul conflictului nerezolvat dintre Iran şi Statele Unite ale Americii.

Următoarea reuniune a celor şapte mari producători va avea loc în data de 7 iunie, când este programată şi o reuniune a aşa-numitului Comitet Ministerial Comun de Monitorizare (JMMS) al OPEC+.

Aceasta este a treia creştere consecutivă a producţiei de petrol din acest an, anunţată la doar două zile după ce Emiratele Arabe Unite (EAU) s-au retras din OPEC şi din alianţă. La cele două reuniuni anterioare din acest an s-au convenit creşteri de 206.000 de barili pe zi.

Din cauza războiului din Iran şi a problemelor din Strâmtoarea Ormuz, prin care trec 20% din exporturile mondiale de ţiţei, producţia cumulată a ţărilor OPEC a scăzut cu 27,5%, în martie.

Doar câţiva membri OPEC, în principal Arabia Saudită, au capacitate disponibilă pentru a creşte producţia de ţiţei.

Emiratele Arabe Unite, care de ani de zile este în dispută cu Arabia Saudită privind cotele de producţie, speră să îşi mărească producţia de la 3,4 milioane de barili pe zi, până la aproximativ 5 milioane de barili pe zi, odată ce situaţia din Golf se va stabiliza. Spre deosebire de celelalte ţări din Golf, economia Emiratelor Arabe Unite devine din ce în ce mai puţin dependentă de veniturile din petrol.

Preţurile ţiţeiului au crescut, zilele trecute, la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe fondul lipsei unui acord între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului.

Unii analişti se tem că, în următoarele săptămâni, vor avea loc o serie de reduceri ale aprovizionării cu petrol şi produse rafinate, cum ar fi kerosenul, ceea ce ar putea alimenta din nou inflaţia în multe ţări industrializate.