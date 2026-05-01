"Ia banii și fugi”. Un economist de top explică de ce Emiratele Arabe Unite au părăsit OPEC

Anunțul Emiratelor Arabe Unite privind ieșirea din OPEC pune capăt anilor de tensiuni în care statul deșertic s-a confruntat cu cotele stricte impuse de cartel. De asemenea, vine după ce Emiratele au întâmpinat tensiuni severe în relația sa cu Arabia Saudită, de departe cea mai puternică forță a organizației. Deși resimțise tensiuni înainte, războiul din Iran a fost cel care a forțat limitele EAU. „Războiul a făcut statul emiratez să aibă o sarcină importantă: «Ia banii și fugi»”, spune Steve H. Hanke, profesor de economie aplicată la Universitatea Johns Hopkins, citat de Fortune.

„Mai întâi, OPEC a stat parțial în cale, acum războiul din Iran reprezintă un pericol mult mai mare pentru mult timp de acum încolo.”

EAU nu au menționat conflictul din Golf în anunțul său public. Comunicatul de presă preciza că „Decizia reflectă viziunea strategică și economică pe termen lung a Emiratelor Arabe Unite și profilul energetic în continuă evoluție, inclusiv investițiile accelerate în producția internă de energie”. A fost inclusă și o confirmare a faptului că Emiratele Arabe Unite doresc să ridice producția dincolo de restricțiile OPEC – încadrate într-o subestimare aparent concepută pentru a evita să sperie piața petrolului. Emiratele Arabe Unite s-au angajat să aducă „producție suplimentară pe piață într-un mod gradual și măsurat, aliniat cu cererea și condițiile pieței”.

Un observator pe care mișcarea nu l-a surprins a fost Hanke, care a făcut parte din Consiliul Consultativ Financiar al Emiratelor Arabe Unite din 2008 până în 2014. Cu ani mai devreme, el dezvoltase un model economic care aborda cât de repede ar trebui să producă o națiune bogată în petrol, presupunând diferite rate de scădere a prețului „real” sau ajustat la inflație al țițeiului. Această proiecție specifica „rate de actualizare” în creștere la care rezervele pierdeau din valoare cu cât rămâneau mai mult timp în pământ.

Cu cât scăderea proiectată a dolarilor pe baril vânduți pe piața mondială era mai rapidă, cu atât o națiune ar trebui să pompeze mai repede pentru a-și maximiza profiturile. Hanke și-a împărtășit munca cu liderii economici ai Emiratelor Arabe Unite. „Sistemul care arăta acele rate optime de pompare avea sens pentru ei”, spune Hanke. „Dacă crezi că prețurile viitoare vor crește, încetinești și aștepți să produci. Dacă crezi că vor scădea, accelerezi rapid.”

Începând cu anul 2021, Emiratele Arabe Unite au început să facă presiuni pentru o cotă mult mai mare din producția OPEC. Pentru Hanke, motivul era evident: guvernul său, cu sediul în Abu Dhabi, era din ce în ce mai îngrijorat de creșterea energiei verzi, care amenința o scădere de lungă durată a prețurilor „reale” ale combustibililor fosili. De fapt, tehnologiile durabile păreau atât de promițătoare pentru Emiratele Arabe Unite, încât au investit masiv în proiecte, de la ferme solare la combustibil durabil pentru avioane și hidrogen cu emisii reduse. „Acest lucru a dus la strategia «pompează cât de mult poți astăzi»”, spune Hanke.

În acest sens, Emiratele Arabe Unite și-au accelerat considerabil investițiile în petrol și au căutat să pună la treabă toată această nouă capacitate, presând OPEC să își ridice limita cu aproximativ 50%, la aproximativ 5 milioane de barili pe zi. Aceste cereri au deteriorat relațiile sale cu Arabia Saudită, iar cele două națiuni s-au ciocnit și în sprijinul acordat părților aflate în conflict, atât în Yemen, cât și în Sudan.

Totuși, lovitura decisivă a venit atunci când Iranul, membru OPEC, și-a lansat dronele și rachetele asupra complexului petrolier și gazier al Emiratelor Arabe Unite, o ofensivă care părea de neimaginat înainte de atacurile americano-israeliene - chiar dacă Emiratele Arabe Unite antagonizaseră Iranul curtând ambele națiuni și aderând la Acordurile Abraham în 2020.

Iranul a provocat pagube grave la cel puțin cinci instalații majore din Emiratele Arabe Unite, inclusiv un atac cu drone care a declanșat incendii la Ruwais, una dintre cele mai mari rafinării din lume, și o alta la centrul cheie de export de petrol din portul Fujairah. Deși Emiratele Arabe Unite încă gestionează transporturi semnificative prin conducta sa către Golful Oman, războiul le-a paralizat libertatea de a transporta țiței și gaze din sondele sale către piețele mondiale.

Consecința: rata de actualizare a Emiratelor Arabe Unite a crescut brusc peste noapte. Noua realitate arată că „valoarea prezentă” a petrolului care va fi produs în viitor va fi mult mai mică decât înainte de război. Cu alte cuvinte, orice oportunitate de a produce acum trebuie exploatată la maximum.

„EAU au acum un stimulent puternic să orienteze producția de petrol către prezent și mai puțin către viitor”, adaugă Hanke. Ieșirea din OPEC și din sistemul cotelor deschide această posibilitate. Acest război este plin de consecințe neprevăzute — iar niciuna nu este mai mare decât anunțul șoc din 28 aprilie că acest pilon al OPEC de aproape 60 de ani părăsește organizația.