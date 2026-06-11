Alarmă falsă la Pentagon: Clădirea a fost evacuată de urgență pentru că se detectase „o problemă de calitate a aerului”

Alertă la Pentagon din cauza unui „incident cu substanțe periculoase”. Foto: Getty Images

ACTUALIZARE. Mai multe etaje și coridoare din interiorul Pentagonului au fost închise, iar alte zone au fost evacuate din cauza a ceea ce s-a dovedit a fi o alarmă falsă, scrie CNN, citând surse familiare cu situația.

Inițial, a fost transmis presei că este vorba despre un „incident cu substanțe periculoase” și că se fac verificări.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat joi că sistemele din clădire „au detectat o problemă de calitate a aerului care a impus măsuri de precauție, până când vom înțelege exact ce se întâmplă”.

„Departamentul aplică protocoale standard de protecție, inclusiv ordin de adăpostire la fața locului pentru zona afectată”, a declarat Parnell. „Echipele de intervenție sunt la fața locului și pregătite să sprijine persoanele din clădire”.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a pompierilor din Arlington, căpitanul Jamie Jill, echipa de intervenție pentru materiale periculoase a Agenției de Protecție a Pentagonului acționează la fața locului, cu sprijinul Departamentului de Pompieri din comitatul Arlington. De asemenea, serviciul Arlington Fire & EMS a transmis pe rețelele sociale că echipa sa specializată în materiale periculoase intervine la Pentagon „în timpul unui incident cu materiale periculoase”.

Un mesaj trimis de echipa de securitate a Pentagonului a precizat că a fost detectată o „problemă de calitate a aerului” și că sunt necesare teste suplimentare.

„Aceste teste suplimentare ar putea dura una până la două ore. Echipele de intervenție sunt la fața locului și gata să sprijine ocupanții clădirii, dacă este necesar. Puteți observa personalul de intervenție de la mai multe agenții și măsurile de precauție care au loc în curtea centrală. Vă rugăm să nu interpretați aceste activități”, se arată în mesaj.

Potrivit a două dintre surse, etajele doi până la cinci, în coridoarele patru până la șapte din vastul complex al Pentagonului, au fost închise. O a treia sursă a precizat pentru CNN că polițiștii din clădire poartă măști de gaze și echipamente complete de protecție chimică.