Eugen Tomac, iritat de Ilie Bolojan, îi răspunde tăios: „Renunțați la demagogie, nu avem nevoie de lecții de la nimeni”

Premierul desemnat a făcut, din nou, apel la responsabilitatea partidelor politice. Foto: Hepta

Premierul desemnat i-a răspuns lui Ilie Bolojan, la doar câteva ore după ce premierul demis a anunțat că PNL nu va vota Guvernul Tomac pentru că nu are susținere politică și ar fi mai slab decât un guvern minoritar. Eugen Tomac l-a acuzat pe Bolojan de „demagogie” și i-a amintit că și guvernele PNL au depins de voturile social-democraților. Premierul desemnat a atras atenția că nu are nevoie de lecții „de la nimeni” și s-a declarat „optimist” că Guvernul său va fi învestit în funcție.

Eugen Tomac a răspuns anunțului PNL că nu va vota pentru Guvernul pe care îl propune într-un clip postat pe Facebook.

„Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în Opoziție. Foarte bine.

Dar renunțați la demagogie, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD.

Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe. Sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine”, a spus Tomac.

Premierul desemnat a făcut, din nou, apel la responsabilitatea partidelor politice.

„România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere. Respect decizia PNL de a merge în opoziție. Este dreptul lor politic.

Dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum.

Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora atunci când vorbim despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România. Astăzi, miza nu este cine dă lecții cui.

Miza este dacă reușim să ieșim din blocaj și să oferim țării un guvern funcțional, stabilitate și o direcție clară. Rămân hotărât să merg înainte, cu dialog și deschidere față de toți cei care înțeleg că România trebuie pusă pe primul loc”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Ilie Bolojan a anunțat joi că PNL a decis să nu voteze pentru Guvernul Tomac.

„Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns.

(...)Această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația în care am ajuns. E anormal să nu îți asumi guvernarea, dar să încerci prin structura unui guvern de oameni să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse la alte ministere. E incorect și imoral”, a acuzat Ilie Bolojan.

Anterior, și Președintele Nicușor Dan s-a arătat nemulțumit de blocajul negocierilor pentru Guvernul Tomac și a făcut apel la responsabilitate.

Șeful statului a spus, miercuri, că l-a desemnat pe Eugen Tomac tocmai pentru că partidele nu i-au propus o alternativă pentru a ieși din criza politică.

De asemenea, Președintele a denunțat calculele politice în vederea alegerilor din 2028. „Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, premierul desemnat încearcă, pe ultima sută de metri, să găsească sprijin pentru guvernul său. Tomac a avut pe parcursul ultimele ore discuții pentru a încerca să îi convingă pe liderii USR și UDMR să susțină la vot Cabinetul. Acesta le-a oferit inclusiv ministere în viitorul Guvern, într-o încercare de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii.