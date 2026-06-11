Demisie explozivă în Guvernul lui Keir Starmer. Ministrul Apărării a criticat dur planul de buget militar

Healey a dezvăluit și faptul că a aflat abia luni forma finală a planurilor de cheltuieli militare. Foto: Getty Images

Ministrul Apărării de la Londra, John Healey, a demisionat joi după ce a aflat că premierul Keir Starmer intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare cu doar 0,08 puncte procentuale din PIB până în 2030. Într-o scrisoare extrem de critică la adresa prim-ministrului, Healey i-a acuzat pe Starmer și pe ministrul de Finanțe Rachel Reeves că pun în pericol securitatea țării într-un moment marcat de amenințări internaționale tot mai mari, relatează The Guardian.

Într-o scrisoare de demisie extrem de critică, care afectează și mai mult autoritatea deja fragilă a premierului, Healey a afirmat că mult-așteptatul Plan de Investiții pentru Apărare (Defence Investment Plan – Dip) este mult sub nivelul necesar pentru protejarea Regatului Unit într-o perioadă atât de periculoasă.

John Healey: Nu am altă opțiune decât să demisionez

Healey a dezvăluit că Starmer intenționa să majoreze cheltuielile pentru apărare cu doar 0,08 puncte procentuale din PIB între anul viitor și 2030, respectiv de la 2,6% la 2,68%, și a susținut că acestea ar trebui să ajungă la 3% din PIB până în 2030 pentru a răspunde provocărilor actuale.

Guvernul s-a angajat să crească bugetul apărării la 3,5% din PIB până în 2035, în conformitate cu un obiectiv al NATO. Starmer a declarat, de asemenea, că își propune atingerea pragului de 3% din PIB în următoarea legislatură. Publicarea planului Dip era programată pentru astăzi, însă a fost amânată.

„Nu ați reușit, iar Trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care națiunea are nevoie pentru a se apăra în această perioadă de amenințări crescânde.

Nu pot accepta un acord privind Dip care nu oferă forțelor noastre resursele necesare. Nu îmi rămâne altă opțiune decât să îmi prezint demisia din funcția de ministru al Apărării.”, a scris Healey.

El a amintit de avertismentul explicit făcut săptămâna trecută de Starmer, potrivit căruia serviciile britanice de informații consideră că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO chiar din 2030.

Healey a dezvăluit și faptul că a aflat abia luni forma finală a planurilor de cheltuieli militare convenite de Starmer și Reeves. El a criticat faptul că fondurile suplimentare sunt programate să fie alocate mai ales în ultimii ani ai perioadei analizate, în condițiile în care „presiunea operațiunilor și necesitatea accelerării pregătirii de luptă sunt cele mai mari în primii doi ani”.

„Fără un Dip adaptat provocărilor actuale, sunt obligat să iau decizii care ar reduce nivelul de pregătire al forțelor noastre, ar crește riscurile pentru personalul aflat în operațiuni și ar putea face țara mai puțin sigură”, a scris ministrul demisionar.

Criză în guvernul de la Londra

Demisia lui Healey vine într-un moment deosebit de dificil pentru Starmer. Premierul urmează să participe săptămâna viitoare la reuniunea liderilor G7 din Franța, iar joi au loc alegeri parțiale în circumscripția Makerfield. La începutul lunii iulie, el va merge la Ankara pentru un summit NATO dedicat angajamentelor privind apărarea.

Relațiile din interiorul Cabinetului au fost grav afectate de disputa prelungită privind planul Dip, conflict care a generat unele dintre cele mai dure tensiuni interne de la venirea Partidului Laburist la putere. Mai multe ministere acceptaseră deja să își reducă bugetele de investiții cu aproximativ 1% pentru a finanța suplimentar apărarea.

În scrisoarea sa, Healey a scris:

„În finanțarea Dip, recunosc pe deplin presiunea pe care aceasta o pune asupra colegilor din alte ministere, atât acum, când ați cerut redirecționarea cheltuielilor către apărare, cât și în viitor.

Le sunt foarte recunoscător colegilor care au susținut această măsură și înțeleg cât de dificile au fost deciziile lor.”

Healey s-a numărat printre miniștrii care l-au îndemnat în privat pe Starmer luna trecută să își reconsidere poziția și să facă ceea ce este mai bine pentru țară și pentru partid, pentru a evita o luptă haotică pentru conducerea formațiunii. Deși fusese considerat anterior un posibil candidat la șefia partidului, apropiații săi au exclus această variantă joi.

Premierul va încerca să numească rapid un nou ministru al Apărării. Printre favoriți se numără ministrul pentru securitate, Dan Jarvis, și ministrul forțelor armate, Al Carns. Totuși, Carns a afirmat că actualul plan Dip nu este adecvat și că Starmer ar trebui să îl redeschidă pentru renegociere.

În februarie anul trecut, Starmer a acceptat creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2,5% din PIB, considerând că acest nivel va fi suficient pentru finanțarea promisiunilor incluse în revizuirea strategică a apărării aflată atunci în pregătire.

Documentul a fost publicat în iunie anul trecut, simultan cu analiza generală a cheltuielilor guvernamentale, care a confirmat aproape 20 de miliarde de lire sterline suplimentare pentru Ministerul Apărării pe o perioadă de cinci ani. Cu toate acestea, oficialii din domeniul Apărării au avertizat după doar câteva luni că ar mai fi necesare încă 28 de miliarde de lire în următorii patru ani pentru a finanța toate angajamentele asumate.

Healey a solicitat în cele din urmă aproximativ 18 miliarde de lire de la Trezorerie, însă Reeves a refuzat timp de săptămâni să aprobe mai mult de 12 miliarde. În final, Starmer a exercitat presiuni considerabile asupra ministrului de Finanțe pentru a accepta cheltuieli suplimentare de aproximativ 15 miliarde de lire.

O parte din aceste fonduri urma să fie obținută prin reducerea cu aproximativ 1% a bugetelor de investiții ale altor ministere, în special ale celor responsabile de energie și transporturi, care dispun de bugete relativ mari.