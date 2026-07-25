Armata ucraineană a distrus 696 de drone rusești fără să tragă asupra lor

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O unitate a armatei ucrainene a distrus 696 de drone rusești în mai puțin de trei săptămâni fără să tragă focuri asupra lor, relatează Euromaidan Press, sâmbătă. Neutralizarea dronelor Molniya este mai importantă decât ar putea sugera numărul lor, deoarece acestea sunt cel mai greu de interceptat.

Ucraina combate dronele rusești nu doar prin doborârea lor. Operatorii de război electronic din Regimentul 413 „Raid” au anunțat că, în decurs de 19 zile, au neutralizat 696 de drone rusești, dintre care 646 de drone FPV și 50 de drone Molniya.

Anterior, Serhii „Flash” Beskrestnov, expert în războiul dronelor, afirmase că Rusia își reduce utilizarea dronelor de atac costisitoare în favoarea unor sisteme mai ieftine, precum drona Molniya.

Potrivit lui Beskrestnov, principala dificultate pe care o prezintă aceste drone este vizibilitatea lor redusă pe radar. Deoarece zboară la altitudini foarte joase și sunt construite din materiale care le fac mai greu de detectat, dronele Molniya sunt mult mai dificil de interceptat de sistemele antidronă. Pentru a le contracara eficient, Ucraina trebuie să își îmbunătățească permanent capacitățile de război electronic.

Unitățile ucrainene beneficiază astfel de protecție suplimentară

Batalionul independent „Raid” a fost înființat în 2024. Într-o perioadă scurtă, acesta a fost extins și transformat într-un regiment, devenind una dintre principalele unități care desfășoară misiuni pe linia frontului, scrie Euromaidan Press.

În timpul Revoluției Demnității din 2013-2014, mulți dintre membrii săi au participat la confruntările din Piața Independenței de la Kiev. După începutul agresiunii Rusiei în estul Ucrainei, aceștia au luat parte la operațiuni importante ca membri ai batalioanelor de voluntari, iar ulterior ai Forțelor Armate ale Ucrainei.

În prezent, regimentul utilizează tehnologii avansate pentru drone în vederea obținerii de informații precise, corectării focului artileriei, identificării pozițiilor inamice și oferirii unui avantaj trupelor ucrainene pe câmpul de luptă.

Operatorii ruși văd țintele în timp real când atacă cu drone FPV

Capacitatea de a neutraliza dronele FPV prin mijloace de război electronic este deosebit de importantă, deoarece îi împiedică pe operatorii ruși să desfășoare în timp real atacuri țintite împotriva civililor.

Ucraina a documentat peste 11.000 de atacuri rusești cu drone FPV asupra civililor, inclusiv atacuri repetate în care aceeași zonă este lovită din nou după sosirea medicilor și pompierilor chemați să intervină în urma primului atac.

În mai 2025, Comisia internațională independentă de anchetă privind Ucraina a concluzionat că atacurile cu drone FPV din regiunea Herson reprezintă crime împotriva umanității. Autoritățile ucrainene continuă să documenteze atacuri similare și în alte regiuni de pe linia frontului, inclusiv în regiunea Donețk.