BBC: De ce ieșirea bruscă a Emiratelor Arabe Unite din OPEC va schimba definitiv jocul pe piața petrolului

Ieșirea bruscă a Emiratelor Arabe Unite (EAU) din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) va avea un impact semnificativ asupra piețelor, potrivit unei analize BBC.

OPEC este organizația în principal a exportatorilor de petrol din Golf, care timp de multe decenii a controlat prețul țițeiului prin scăderea sau creșterea producției și alocarea de cote între membrii săi. A avut un rol vital în crizele petroliere din anii 1970, care la rândul lor au transformat politica energetică globală.

În timp ce producția OPEC este dominată de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite aveau a doua cea mai mare capacitate de producție disponibilă. Cu alte cuvinte, erau al doilea cel mai important producător oscilant, capabil să crească producția pentru a ajuta la scăderea prețurilor.

Potrivit sursei citate, tocmai acest lucru ar fi dus la reconsiderări pe termen lung ale poziției Emiratelor Arabe Unite. Simplu spus, Emiratele Arabe Unite doreau să utilizeze fără limite capacitatea considerabilă în care au investit.

Cotele OPEC le-au limitat producția la 3-3,5 milioane de barili pe zi. Sacrificiile pentru apartenența la OPEC, în ceea ce privește veniturile pierdute, erau făcute în mod disproporționat de către Emiratele Arabe Unite.

Cu toate acestea, momentul acestei mișcări sugerează consecințele războiului cu Iranul. Oala sub presiune din Golf a afectat relația Emiratelor Arabe Unite cu Iranul și ar putea afecta relația deja tensionată cu Arabia Saudită.

În ceea ce privește OPEC, aceasta este o lovitură mare într-un moment în care se pun întrebări semnificative cu privire la coerența sa pe termen lung.

Nu este vorba doar de faptul că Emiratele Arabe Unite, atunci când își vor putea readuce complet petrolul pe piață pe mare sau prin conducte, vor viza probabil o producție de 5 milioane de barili pe zi. Arabia Saudită ar putea răspunde cu un război al prețurilor petrolului la care economia mai diversificată a Emiratelor Arabe Unite ar putea rezista, dar alți membri OPEC mai săraci s-ar putea să nu o facă.

Principalii oficiali emiratezi vorbesc despre noi conducte de la câmpurile petroliere ale Emiratelor Arabe Unite din Abu Dhabi, ocolind strâmtoarea Ormuz și îndreptându-se către portul subutilizat Fujairah.

Există deja o conductă în uz intens astăzi, dar va fi nevoie de mai multă capacitate pentru a face față creșterii producției și unei schimbări permanente a fluidității și costului traficului de petroliere din Golf.

Deși există îngrijorări că prețul petrolului a ajuns la 110 dolari pe baril, nu trebuie ignorată posibilitatea ca acesta să se apropie de 50 de dolari anul viitor, dacă problemele din strâmtoare sunt rezolvate, de exemplu, la timp pentru alegerile intermediare din SUA de la sfârșitul acestui an.

OPEC este mai puțin importantă pentru piețele mondiale de petrol decât era în anii 1970, cu o cotă de 85% din petrolul comercializat la nivel internațional pe care o avea atunci, fiind mai degrabă de 50% astăzi. Petrolul este, de asemenea, mai puțin critic pentru economia mondială decât era în anii 1970. OPEC are acum un avantaj, dar nu un monopol.

Jurnaliștii britanici scriu și despre investițiile Chinei în electrificare care au contribuit la amortizarea loviturii economice cauzate de creșterea prețurilor la petrol și gaze.

După unele calcule, electrificarea mașinilor, camioanelor și trenurilor din China a redus cererea de petrol în a doua cea mai mare economie a lumii cu 1 milion de barili pe zi. Cererea globală de petrol ar putea stagna pe măsură ce această tendință se accelerează în întreaga lume.

Din acest punct de vedere, are sens să se strângă cât mai mulți bani din rezervele de petrol cât mai repede posibil, înainte ca cererea să scadă. Emiratele Arabe Unite au putere financiară și o economie parțial diversificată, prin servicii financiare și turism.

Totul va depinde însă de cum și când vor înceta ostilitățile din Golf. Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC ar putea declanșa noi căderi de domino , iar acum va exista o presiune considerabilă asupra Arabiei Saudite.

Când petrolierele vor trece din nou prin strâmtoare sau dacă Emiratele Arabe Unite își vor intensifica încercările de a construi noi conducte, petrolul emiratez va curge ca niciodată, neconstrâns de angajamentele OPEC. Deși decizia va avea un efect redus asupra blocadelor actuale, ar putea schimba totul ulterior.