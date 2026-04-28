Lovitură uriașă pe piața petrolului: Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC și OPEC+. "O victorie pentru Donald Trump"

1 minut de citit Publicat la 15:55 28 Apr 2026 Modificat la 15:56 28 Apr 2026

În timpul săptămânilor de război, Iranul a lovit de mai multe ori obiective din Emiratele Arabe Unite, un aliat cheie al SUA. În imagine, efectele unui atac cu drone asupra portului Fujarah din Emirate. Foto: Profimedia Images

Emiratele Arabe Unite au anunțat, marți, că se retrag din OPEC și OPEC+, administrând o lovitură grea statelor exportatoare de petrol și liderului de facto, Arabia Saudită, într-un context în care războiul dintre purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a provocat un șoc energetic istoric și a perturbat grav economia globală.

Plecarea neașteptată a Emiratelor Arabe Unite, un membru OPEC cu vechime, ar putea crea dezordine și slăbi grupul, care a căutat de obicei să afișeze o poziție monolitică, în ciuda dezacordurilor interne pe o serie de probleme, de la geopolitică la cotele de producție, scrie Reuters.

OPEC înseamnă Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (Oil Producing and Exporting Countries), o structură interguvernamentală permanentă cu rolul de a coordona politicile petroliere ale statelor membre.

În afară de Emirate, organizația cuprinde următoarele state: Algeria, Arabia Saudită, Congo, Gabon, Guineea Ecuatorială, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Nigeria și Venezuela.

OPEC+ înglobează alte zece state mari producătoare de petrol, între care Rusia.

Producătorii OPEC din Golf se confruntă cu dificultățile blocadei iraniene asupra Strâmtorii Ormuz, străjuită de Iran și Oman, prin care trece în mod normal o cincime din țițeiul și gazul natural lichefiat din lume.

Reuters: Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC, o victorie a lui Trump

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC reprezintă o victorie pentru președintele american Donald Trump, care a acuzat organizația că „jefuiește lumea” prin umflarea prețurilor la țiței, notează Reuters.

Trump a dat de înțeles că administrația sa este atentă la evoluția cotațiilor mondiale la țiței, din perspectiva sprijinului militar pentru aliații din Golf, care sunt și membri OPEC.

„În timp ce Statele Unite îi apără pe membrii OPEC, aceștia profită și cresc prețurile la petrol”, a acuzat președintele SUA.

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC vine după ce țara și-a criticat vecinii arabi că nu au făcut suficient pentru a o proteja de loviturile iraniene în timpul războiului declanșat pe 28 februarie.

„Țările Consiliului de Cooperare al Golfului s-au sprijinit logistic reciproc, dar din punct de vedere politic și militar, cred că poziția lor a fost, istoric, cea mai slabă”, a declarat Anwar Gargash, consilierul diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite.

„Mă așteptam la această poziție slabă din partea Ligii Arabe și nu sunt surprins de ea, dar nu m-am așteptat la ea din partea Consiliului de Cooperare al Golfului și sunt surprins de ea”, a adăugat el.