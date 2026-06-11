Descoperire ciudată în Rusia: O femeie a fost înmormântată împreună cu un bebeluș, o oaie și un cal. Lângă ei era și o oglindă

Mormânt medieval ieșit din comun, descoperit în Rusia:. Sursa foto: Press Service of the Institute of the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences

Arheologii din Rusia au descoperit un mormânt rar, al unei femei din elita medievală, care a fost însoțită în moarte de un nou-născut și bucăți dintr-un cal și dintr-o oaie, scrie Live Science, preluată de Agerpres.

O oglindă și o scară de călărie din argint găsite în mormânt erau decorate în stilul artei chinezești, dezvăluind conexiuni multiculturale din Asia secolului al X-lea.

„Este destul de clar că aceasta este departe de a fi un mormânt obișnuit”, a declarat Andrei Poliakov, arheolog și director al Institutului pentru Istoria Culturii Materiale din cadrul Academiei Ruse de Științe, care a condus săpăturile. „Nu există mai mult de câteva zeci de morminte similare în întreaga regiune Sayan-Altai” din Asia Interioară.

Arheologii au descoperit mormântul în 2014, cu ocazia unor săpături înainte de construcția căii ferate în Munții Sayan, un lanț muntos din sudul Siberiei care traversează sud-estul Rusiei și nordul Mongoliei. Ei au găsit câteva zeci de morminte și așezări mici care se întind pe mai multe secole. Dar excavarea unei movile înconjurată de pietre a scos la iveală mormântul unic al unei femei care avea aproximativ 40 de ani când a murit. A fost înmormântată cu scheletul unui nou-născut, coloana vertebrală a unei oi și respectiv craniul, membrele și pielea unui cal - o practică rituală rară printre nomazii de stepă medievală.

Datorită unicității mormântului și multitudinii de artefacte care au trebuit stabilizate după excavare, o analiză completă a mormântului a durat mai mult de un deceniu. Două studii care detaliază mormântul neobișnuit și echipamentul ecvestru au fost publicate recent în Buletinul Universității de Stat din Novosibirsk.

Femeia fusese înmormântată doar cu câteva obiecte personale, inclusiv o pereche de cercei din bronz aurit, fragmente dintr-o oglindă spartă ritualic, un cuțit de fier și un fus de piatră folosit pentru torsul manual al lânii, conform arheologilor. Decorul oglinzii semăna cu o viță de vie înfășurată cu ciorchini de struguri - un motiv de pe oglinzile găsite în mormintele de elită din Dinastia Tang (618-907 d.Hr.) din China.

Printre zecile de piese de echipament pentru cai găsite în mormânt se număra și o pereche de scări. Una dintre aceste scări era decorată în stilul artei chinezești, cu influențe din stilurile artistice indiene și persane, și funcționa ca o scară „ceremonială”. Tradiția nomadă din această perioadă era de a avea o scară expusă pe partea cea mai prezentabilă - în general, cea stângă - au remarcat cercetătorii în studiul echipamentului pentru cai.

Deși datarea cu radiocarbon le-a oferit arheologilor un interval de timp larg pentru acest mormânt - între secolele al IX-lea și al XIII-lea -, după analiza stilului artefactelor din mormânt, arheologii au stabilit că femeia și copilul au fost cel mai probabil îngropați în secolul al X-lea.

Numărul foarte mare de artefacte multiculturale găsite în mormânt sugerează că femeia și copilul făceau parte din „cea mai înaltă aristocrație” a societății lor, au scris cercetătorii în studiul echipamentului pentru cai. Dar probabil că femeia nu folosea obiectele în viața de zi cu zi, au adăugat ei; este mai probabil că erau relicve de familie pe care clanul ei le oferea ca bunuri funerare.

Setul aproape complet de obiecte antice legate de cai găsite în mormânt este o „combinație foarte rară pentru regiune”, a declarat în comunicat co-autorul studiului, Oleg Mitko, șeful Laboratorului de Cercetare Umanistă de la Universitatea de Stat din Novosibirsk.