Ciucu a mers neanunțat pe șantierul de pe Calea Văcărești. Ce a găsit acolo nu i-a convenit deloc: „E anormal, sunt doar 3 muncitori”

Ciucu a mers neanunțat pe șantierul de pe Calea Văcărești. Foto: Facebook/PMB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a mers joi în control pe șantierul de pe Calea Văcărești, unde lucrările sunt departe de a fi finalizate, deși termenul a fost deja depășit. Pe teren, situația nu a arătat deloc bine: într-unul dintre punctele verificate au fost găsiți doar trei muncitori, în ciuda notificărilor trimise anterior către constructor pentru mobilizare. „Riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp”, a avertizat edilul.

Potrivit unui mesaj publicat de Primăria Capitalei pe Facebook, „Primarul general Ciprian Ciucu a verificat astăzi lucrările pe Calea Văcăreşti. Nu l-a anunţat pe constructor. Şi, surpriză! Erau doar trei muncitori”.

Edilul a precizat că proiectul este mult întârziat și că stadiul actual este departe de ceea ce fusese planificat.

„Aici e vorba despre un proiect care ar fi trebuit să fie gata până în acest moment. Ei bine, nu e. S-a lucrat abia 30%, mi se pare anormal. Pare că e o firmă neserioasă, Energomontaj, care nu vrea să livreze sau nu are capacitatea de a livra. Colegii mei din primărie au trimis notificări să se mobilizeze, nu au făcut-o”, a declarat primarul general.

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Acesta a atras atenția și asupra riscului pierderii finanțării europene: „Avem finanţări europene şi riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp”.

În cadrul vizitei, Ciprian Ciucu a ajuns și într-un alt punct de lucru, unde a cerut explicații direct șefului de șantier, care a susținut că în teren ar fi 38 de muncitori.

„Principala problemă, la aceste şantiere întârziate, nu este de finanţare, pentru că asta am asigurat-o. Nu este de avizăraie şi de birocraţie, pentru că a fost deja parcursă. Este doar o problemă de management pe care o are această firmă. Voi chema încă o dată la primărie constructorul, o să mai pun presiune să se mobilizeze, voi chema şi celelalte firme care sunt în asociere şi care au capacitatea să ajute”, a mai declarat Ciucu.

Conform datelor transmise de Primăria Capitalei, proiectul prevede modernizarea a 106 km de rețea (212 km de conducte) până la finalul anului viitor, în baza unui contract de finanțare semnat în 2020 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Valoarea totală a investiției este de 1,76 miliarde lei, dintre care 1,3 miliarde lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Lucrările au început în iunie 2023, după etapele de proiectare și licitații. Până în prezent, 56 km de rețea (112 km de conductă) au fost finalizați, iar pe alți 40 km se lucrează.

Proiectul este împărțit în cinci loturi, iar reprezentanții Primăriei spun că „Azi, primarul general a vizitat patru puncte de lucru ale unui obiectiv din lotul 5, cu o lungime de 24 km de reţea. E cel mai întârziat. A găsit, în total, 37 de muncitori”.

În total, lucrările pe acest tronson au fost începute în urmă cu trei ani și au ajuns la un grad de execuție de aproximativ 30%.