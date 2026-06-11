Preţurile uriaşe de la CM 2026 au lăsat avioanele şi hotelurile goale în SUA. Cel mai ieftin bilet la un meci ajunge la 1.000 de dolari

Cu câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale 2026, impulsul turismului și călătoriilor așteptat de la cel mai mare eveniment sportiv din acest an încă nu a devenit realitate. Ani de zile, se aștepta ca turneul să aducă un profit neașteptat industriei americane de turism, care se confruntă acum cu scăderea numărului de vizitatori internaționali. Mulțimile de fani pe care se bazau hotelurile nu au sosit încă, ceea ce i-a forțat pe mulți să reducă tarifele. Rezervările de bilete de avion au scăzut pe măsură ce prețurile biletelor la meciuri au crescut vertiginos, împiedicând și mai mult cererea. Analiștii din industrie spun că entuziasmul a fost mai scăzut în comparație cu edițiile anterioare ale Cupei Mondiale, scrie Reuters.

Startul slab sugerează că strategia tradițională de călătorie pentru Cupa Mondială, care depinde de obicei de fanii internaționali dispuși să călătorească pe distanțe lungi și să cheltuiască sume mari pentru a-și urmări echipele, este în declin. În schimb, costurile, obstacolele legate de vize și logistica participării la meciuri în 16 orașe gazdă din trei țări s-au dovedit a fi un factor descurajant.

„Per total, este o dezamăgire. Nu am alte cuvinte pe care să le pot spune”, a declarat Vijay Dandapani, directorul general al Asociației Hoteliere din New York.

Asociația și-a redus cu 60% previziunile privind veniturile din camerele de hotel legate de Cupa Mondială, la aproximativ 60 de milioane de dolari, a spus el.

Rezervările de zboruri din Europa către majoritatea orașelor gazdă pentru lunile iunie și iulie au scăzut cu 3,8% în medie față de anul precedent, potrivit Cirium. Rezervările din Europa către New York, gazda finalei din 19 iulie, au scăzut cu 15,8%.

FIFA estimase că 1,2 milioane de fani vor veni în oraș, dar Dandapani a declarat că asociația hotelieră din New York se așteaptă la doar o jumătate de milion.

Dandapani a spus că a existat recent o mică creștere a rezervărilor din partea fanilor din Marea Britanie și Norvegia, ceea ce a fost numit drept un „semn pozitiv”.

Hotelurile speră la o creștere de ultim moment după ce se va încheia faza grupelor, în ciuda datelor preliminare descurajante. Rezervările medii în orașele gazdă au crescut cu doar 0,5% față de anul precedent, potrivit firmei de analiză CoStar.

„Mai multe hoteluri din New York oferă reduceri la camere, inclusiv New York Hilton Midtown, cel mai mare hotel din oraș, care a redus tarifele pentru turneu la jumătate, la 415 dolari pe noapte, față de tarifele anunțate în decembrie”, a spus Dandapani.

Reprezentanții Hilton au declarat în aprilie că înregistrează rezervări puternice. În luna următoare, Marriott a spus că „evident că mai sunt multe de rezervat, având în vedere că meciurile exacte pentru a doua jumătate a competiției nu au fost încă decise”.

„Unii fani ratează complet Cupa Mondială. Prietenii mei merg la Ibiza ca să urmărească fiecare meci la televizor la o fracțiune din preț. Alții merg în Vegas. Tot va costa bani, dar mult mai puțin decât biletele, călătoria, hotelurile și transportul până la stadioane”, a spus Andy Milne, superfan al Angliei și autorul cărții „Tipul acela de la Cupa Mondială”.

Chiar și fanii înstăriți, care au încurajat performanța agențiilor de turism din SUA, așteaptă ca meciurile să se concretizeze sau ca echipele lor să avanseze înainte de călători, potrivit companiei de turism sportiv de lux Roadtrips.

Prețul biletelor și problema vizelor descurajează turismul

Fanii din peste jumătate din țările calificate au nevoie de vize pentru a intra în Statele Unite, ceea ce adaugă costuri și incertitudini pentru călătorii deja precauți, din cauza supravegherii stricte a frontierelor. Administrația Trump a refuzat intrarea unui arbitru somalez din cauza presupuselor legături cu „suspecți membri ai unor organizații teroriste”.

Practicile FIFA privind biletele au deranjat, de asemenea, unii fani. Organizatorii au introdus prețuri de bază record și, pentru prima dată, prețuri dinamice care au crescut pe măsură ce se apropia turneul. Decizia FIFA de a permite prețuri de revânzare neplafonate a umflat și mai mult costurile și a atras atenția din partea autorităților de reglementare.

Cel mai ieftin bilet în orașe gazdă precum New York și Miami se apropie acum de 1.000 de dolari, potrivit TicketData.

„Chiar dacă prețurile biletelor se înjumătățesc în apropierea meciurilor cheie, cererea de ultim moment ar putea rămâne scăzută, deoarece fanii din străinătate se confruntă în continuare cu costul și complexitatea rezervării călătoriilor și a obținerii vizelor cu preaviz scurt”, a declarat Dana Lattouf, CEO al Tickitto, un distribuitor de bilete din Marea Britanie.

Închirierile de vacanță, care permit grupurilor să împartă costurile, sunt un punct de atracție rar. AirBNB a declarat investitorilor în luna mai că turneul era pe cale să fie cel mai mare eveniment din istorie. Datele de la firma de analiză a închirierilor pe termen scurt AirDNA arată că rezervările, în special pentru închirieri la prețuri mici și economice, sunt în creștere în orașele gazdă, inclusiv în Boston și Los Angeles.

Tarifele medii zilnice rezervate pentru închirieri în orașele gazdă au fost de 218 dolari, în timp ce călătorii care caută acum ar plăti aproximativ 335 de dolari începând cu 8 iunie, a declarat AirDNA, deoarece gazdele majorează prețurile pentru a capta cererea de ultim moment.

„Există mult mai multă cerere pentru activități de agrement în toate aceste orașe din cauza Cupei Mondiale. Acest lucru este inconfundabil”, a declarat Jamie Lane, economist-șef la AirDNA.