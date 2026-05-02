Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el

1 minut de citit Publicat la 15:03 02 Mai 2026 Modificat la 15:28 02 Mai 2026

Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, sâmbătă, că un chioşc "uitat" de 20 de ani pe bulevardul Magheru din Bucureşti, care ocupa ilegal domeniul public, a fost ridicat în sfârşit. Muncitorii au găsit sub el o mizerie de nedescris.

"20 de ani a stat aici. Nemișcat! Pe Magheru! Chiar și dacă chioșcul nu ocupa legal domeniul public, era uitat pe principalul bulevard al Capitalei, iar de mult timp devenise un obstacol pe trotuar plin de mâzgălituri.

Poliția Locală a Municipiului București și Administrația Străzilor au făcut demersuri pentru a fi eliberată zona dedicată pietonilor.

Strada este administrată de Primăria Sectorului 1, astfel că ADP S1 a intrat rapid să-l ridice.

Sub el era o mizerie cruntă, dar zona a fost curățată. Lucrăm împreună pentru a pune Bucureștiul la punct. Contează fiecare intervenție menită să scoată orașul la lumină", a transmis Primăria Municipiului Bucureşti.

Ciucu propune un buget de 8,4 miliarde de lei pentru Primăria Bucureşti

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat, joi, proiectul de buget, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la sediul instituţiei. Primăria Bucureşti propune un buget de 8,4 miliarde lei pentru 2026, din care 36% merg către investiţii. Edilul a anunțat că va convoca o ședință a Consiliului General pe 5 mai, pentru a aproba bugetul.

Bugetul PMB 2026, cu 14,5% mai mare ca anul trecut! 8,4 miliarde, cu 1,5 miliarde în plus. Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat azi proiectul de buget, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la sediul PMB. Prima de acest gen din istoria Primăriei Capitalei, comunică instituţia.