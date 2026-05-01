„Culmea absurdului la CFR”. Radu Miruță a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în Gara Obor: „În tot acest timp, călătorii îndură”

1 minut de citit Publicat la 12:39 01 Mai 2026 Modificat la 12:51 01 Mai 2026

Radu Miruță a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în Gara Obor, în timp ce CFR are în circulație trenuri vechi și degradate FOTO: captură video Facebook/ Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță că a descoperit în Gara Obor 21 de trenuri „noi-nouțe”, care ar fi fost garate acolo de luni de zile, expuse la factorii de mediu, în timp ce călătorii care plătesc bilete la CFR circulă în garnituri vechi și degradate.

Ministrul a făcut anunțul într-o postare pe rețelele sociale, care este însoțită de o filmare:

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat.

I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi „de mentenanță”.

Care-i soluția? Puși la aceeași masă și aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor”, spune Radu Miruță.

Ministrul mai spune că miercuri i-a convocat la minister pe producătorii din Polonia și pe responsabilii din minister, pentru a debloca situația.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract.

Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate”, a mai spus Radu Miruță.