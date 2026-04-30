Mai multe trasee de transport public din București se modifică, din 4 mai. Încep lucrări la linii de tramvai, pe patru străzi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat joi că, începând cu data de 4 mai 2026, vor avea loc modificări în rețeaua de transport în comun din Capitală, ca urmare a demarării lucrărilor de modernizare a șinelor de tramvai pe mai multe străzi.

Astfel, traseele autobuzelor 605, 655 şi ale liniei de noapte N103 vor fi modificate începând de luni. Potrivit sursei citate, liniile 605 şi 655 vor întoarce în terminalul „Piaţa Sfânta Vineri”, fără a mai circula pe Bulevardul Mircea Vodă şi fără a opri în staţia „Matei Basarab”.

„Începând de luni, 4 mai 2026, autobuzele liniilor 605, 655 şi N103 vor funcţiona pe trasee modificate, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Strada Mântuleasa, Strada Paleologu, Strada Armand Călinescu şi Strada Vasile Lascăr”, se menţionează în comunicat.

Astfel, tot de luni, 4 mai, autobuzele liniilor 605 şi 655 vor întoarce în terminalul de tramvaie „Piaţa Sfânta Vineri”, vehiculele oprind în staţiile pentru debarcarea călătorilor la peroane diferite. Îmbarcarea călătorilor de la capătul de linie se va face de la peronul liniei de tramvai. Autobuzele nu vor mai circula pe Bulevardul Mircea Vodă şi, în consecinţă, nu vor mai opri în staţia „Matei Basarab”.

Noul traseu al liniei de autobuz 605

Potrivit dispoziţiilor TPBI, linia 605 va funcţiona astfel: "Piaţa Sf. Vineri", Str. Sf. Vineri, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Piaţa Foişorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Şoseaua Ştefan cel Mare, cu întoarcere pe Str. Tunari, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Viitorului, Bd. Dacia, Calea Moşilor, Str. Sf. Vineri, breteaua vestică a terminalului de tramvaie din Piaţa Sf. Vineri.

Noul traseu al liniei de autobuz 655

Linia 655 va funcţiona, de la „Piaţa Sf. Vineri” (fosta staţie de tramvaie a liniilor 14, 40, 55), pe Str. Sf. Vineri, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Piaţa Iancului, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Str. Sf. Vineri, breteaua estică a terminalului de tramvaie din "Piaţa Sf. Vineri".

Noul traseu al liniei de autobuz de noapte N103

Linia de noapte N103 va funcţiona pe un traseu modificat între terminalul "Piaţa Unirii 2" şi "Institutul Oncologic", astfel: „Piaţa Unirii 2”, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Şos. Fundeni, "Institutul Oncologic", cu întoarcere pe Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Calea Moşilor, Bd. Corneliu Coposu, "Piaţa Unirii 2".