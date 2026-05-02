Prima livadă din România unde pomii se adoptă: Cine îngrijește copacul, primește fructele. Recolta se trimite și prin curier

Publicat la 14:45 02 Mai 2026

În livada lui Bogdan Piper de lângă Arad pomii se pot adopta. Sursa foto: Antena 3 CNN

Pentru prima dată în România, pomii fructiferi sunt dați spre adopție. Se întâmplă într-o livadă de lângă Arad, unde Bogdan Piper, proprietarul plantației, inspirat de fermierii spanioli, încearcă să readucă oamenii în mijlocul naturii. Cine îngrijește pomul timp de un an, se va bucura în final de fructele dulci și de sucul obținut din rod.

În livada „Grădina lui Piper”, copiii au fost printre primii participanți la proiect. Aceștia au lăsat deoparte telefoanele mobile și s-au bucurat de timpul petrecut printre rândurile de pomi, întinse pe hectare întregi. Activitatea a început cu o lecție de pomicultură și cu alegerea simbolică a pomilor.

În cadrul vizitei, fiecare participant care a dorit să adopte un pom a primit o plăcuță din lemn cu numele său, care a fost atașată de copacul ales.

Copiii au avut preferințe diferite: unii și-au dorit cireși, pentru că le plac fructele, alții au ales meri, considerând că sunt printre fructele lor preferate. Un copil a spus că ideea i se pare foarte interesantă, mai ales pentru cei care locuiesc la bloc și nu au posibilitatea de a avea propriul pom.

„Suntem primii din țară care am introdus acest concept”

Bogdan Piper a explicat că în livadă se află aproximativ 30.000 de pomi fructiferi, printre care meri, piersici, cireși, vișini, caiși și pruni.

„Ideea a venit din Spania. Suntem primii din țară care am introdus acest concept și l-am introdus pentru a aduce oamenii mai aproape de natură, de fructe crescute pe pământ românesc, cu gust autentic românesc”, a declarat proprietarul livezii.

Proiectul urmărește, de asemenea, apropierea comunității locale de livadă și de procesul de cultivare a fructelor. O inițiatoare a proiectului educațional a explicat că mulți copii nu au ocazia să vadă o livadă sau să înțeleagă cum crește un fruct și cum este întreținută o plantație, motiv pentru care astfel de vizite sunt importante.

Cine adoptă un pom poate primi fructele prin curier

Vizitatorii spun că inițiativa este binevenită, mai ales pentru cei care locuiesc la oraș și nu au spațiu pentru a cultiva pomi proprii. Prin adopție, aceștia pot beneficia de fructe proaspete și chiar de suc natural obținut din producția livezii.

Potrivit proprietarului, există și diferențe de calitate între fructele locale și cele de import: merele românești sunt recoltate în general în octombrie, când ajung la maturitate deplină, în timp ce merele de import sunt culese mai devreme, în august, pentru a rezista transportului și depozitării, ceea ce poate influența gustul.

Cei care adoptă un pom fructifer îl pot vizita în livadă pentru a-și culege singuri fructele sau le pot primi acasă, prin curier.