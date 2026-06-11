A fost lansat „DARIA”, proiectul adresat femeilor defavorizate, pentru depistarea precoce a cancerului de sân FOTO: Antena 3 CNN

Mai multe șanse la viață în lupta cu cancerul de sân. În cadrul celei de-a IX-a ediţii a Forumului Național de Gineco–Oncologie a fost lansat „DARIA”, un proiect care are în centru informarea şi accesul gratuit la servicii de screening pentru cel puţin 149.000 de femei din grupuri vulnerabile sau defavorizate. Scopul este depistarea precoce a cancerului de sân, o boală care provoacă anual aproximativ 4.000 de decese în rândul femeilor din ţara noastră.

A IX-a ediție a Forumului Național de Gineco-Oncologie reuneşte experţi de top, care prezintă cele mai noi metode şi tehnici medicale de depistare, diagnostic şi tratament al cancerelor ginecologice.

Prof.Univ. Patriciu-Achimaș Cadariu, coordonatorul științific la Forumul Național de Gineco-Oncologie: „Este important să vedem cum progresăm noi intern în România, să vedem cum, ce progrese avem în chirurgie, în chirurgia minim invazivă, în radioterapie, tehnici noi de de radiere”.

În România, peste 80% din cancerele de sân sunt diagnosticate în faze avansate, stadiile 3 şi 4, pentru care șansele de vindecare scad dramatic. Pentru a preîntâmpina această situație, a fost lansat, în prima zi a Forumului, proiectul "DARIA", în cadrul căruia peste 149.000 de femei vor beneficia de informare și screening pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

Prof.Univ. Patriciu-Achimaș Cadariu: „Dedicat, categoriilor mai puțin avantajate din țara noastră... Un proiect extrem de necesar ținând cont de incidența și mortalitate în creștere a acestei patologii și de accesul relativ modest al acestor femei la sistemul de sănătate. Fondurile sunt asigurate de Uniunea Europeană”.

Proiectul "Depistare Activă, Responsabilitatea, Informație și Acces” a fost lansat de Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuță" Cluj-Napoca în parteneriat cu INSP, asociaţiile de pacienţi, dar şi cu marile centre universitare din ţară. Cel puţin 119.000 de femei vor beneficia de screening pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

Prof.Univ. Patriciu- Achimaș Cadariu: „Acest proiect vizează un număr foarte mare de de femei și sunt convins că-l vom duce cu bine la la bun sfârșit, urmând ca la final să rămână aceste centre de de screming în toate regiunile de dezvoltare. Avem parteneri academici de la universitățile de medicină din București și Cluj care vor asigura formarea personalului, fiindcă fără o bună pregătire e dificil să să duci la bun sfârșit un proiect”.

În prima zi a Forumului Național de Gineco-Oncologie au fost prezentate şi principalele rezultate ale proiecului "Centrul Naţional de Compentenţă în Domeniul Cancerului".

Proiectul care a adurat trei ani şi jumătate s-a centrat pe îmbunătățirea managementului pacienților cu cancer, prin dezvoltarea unor programe intergrate de sreening, depistare precoce, diagnostic precis, medicină personalizată, centre de cercetare şi, nu în ultimul rând, creşterea calităţii vieţii pacienţilor.

Andrei Alexandru, Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare: „Au niște rezultate extraordinare. Sigur, aceste rezultate vor aduce plus valoare pentru societatea noastră, vor avea o contribuție semnificativă pe zona de diagnoză și tratament a pacienților. Este foarte, foarte important să cunoaștem simptomele și imediat când observăm că ceva nu este în regulă, să mergem către medici. Și cu atât mai mult cu cât acum există metode foarte, foarte moderne de diagnostic. Implicând, de exemplu, inteligența artificială, putem depista mult mai rapid cancerul decât o făceam înainte”.

Forumul Național de Gineco-Oncologie se încheie sâmbătă, 13 iunie. În cadrul prezentărilor, experţii vor prezenta cele mai noi tehnici de depistare şi tratament şi în cazul altor tipuri de cancere ginecologice, precum ovarian, de col uterin şi endometrial.