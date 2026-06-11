Un conac cu proprietar misterios, printre cele mai scumpe din Londra, se vinde cu 190 de milioane de lire sterline

Vila din Regent’s Park, cunoscută sub numele The Holme, este vândută pentru aproximativ 190 de milioane de lire sterline. FOTO: Profimedia Images

Proprietarul misterios al uneia dintre cele mai scumpe vile din Londra este aproape să încheie o nouă tranzacție spectaculoasă și să vândă proprietatea pentru aproximativ 190 de milioane de lire sterline, după ce o cumpărase în 2024 cu 139 de milioane de lire, scrie Financial Times.

Vila din Regent’s Park, cunoscută sub numele The Holme, este vândută pentru aproximativ 190 de milioane de lire sterline, potrivit unor persoane familiarizate cu tranzacția. Aceasta ar marca una dintre cele mai scumpe achiziții rezidențiale făcute vreodată la Londra.

Vânzătorul plătise 139 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra reședința cu 40 de camere în 2024, dintr-o procedură de administrare judiciară. Proprietatea aparținuse anterior unor membri ai familiei regale saudite.

Contractele au fost deja semnate, iar tranzacția ar urma să fie finalizată în următoarele săptămâni, au spus sursele citate. Reședința nu fusese listată public la vânzare.

Cumpărătorul The Holme din 2024 nu a fost niciodată dezvăluit, identitatea acestuia fiind ascunsă în spatele unei companii fiduciare puse la dispoziție de un furnizor de servicii corporative. Nici identitatea cumpărătorului din tranzacția actuală nu este cunoscută public, potrivit persoanelor familiarizate cu acordul.

În tranzacția din 2024, The Holme a fost vândută unei subsidiare britanice a Zedra, o companie de servicii corporative și administrare a averilor care gestionează trusturi în numele mai multor clienți, a relatat anterior Financial Times, citând registrele funciare din Regatul Unit.

Regatul Unit a creat un registru al entităților din străinătate după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, pentru a ajuta guvernul să identifice proprietarii ascunși. Registrul obligă persoanele care dețin proprietăți britanice prin vehicule offshore să înregistreze aceste entități și să își dezvăluie public proprietarii beneficiari la Companies House.

Compania fiduciară care deține direct The Holme din 2024, Zedra Trust Company (UK) Limited, este înregistrată în Regatul Unit. Aceasta nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu.

„Regatul Unit a făcut progrese reale în ultimii ani în privința transparenței proprietății imobiliare, dar trusturile rămân un punct orb important”, a declarat Ben Cowdock, coordonator principal de investigații în cadrul organizației Transparency International UK.

El a adăugat că, atunci când o proprietate este deținută printr-un trust, „este aproape imposibil să afli cine o deține cu adevărat”, ceea ce înseamnă că „proprietățile de mare valoare din această țară pot fi folosite, și chiar sunt folosite, pentru a ascunde averi cu foarte puțină supraveghere”.

The Holme, care are o grădină privată de patru acri, este situată nu departe de reședința ambasadorului Statelor Unite.

Proprietatea este deținută printr-un contract de închiriere pe termen lung cu Crown Estate. UK Sotheby’s International Realty a fost implicată în tranzacția actuală, potrivit persoanelor familiarizate cu acordul. Compania a refuzat să comenteze.

În ciuda prețului uriaș, The Holme se situează sub cea mai scumpă vânzare rezidențială din Londra, care a avut loc la începutul acestui an, când dezvoltatorul imobiliar și trezorierul partidului Reform UK, Nick Candy, și-a vândut vila din Chelsea pentru peste 275 de milioane de lire sterline lui Suneil Setiya, fondatorul firmei de trading Quadrature Capital.