Un urs a intrat într-o mașină, s-a închis înăuntru și a claxonat toată noaptea, spre disperarea vecinilor

Ursul a petrecut ore întregi mișcându-se prin mașină și apăsând în mod repetat pe claxon. Foto: Getty Images

Urșii sunt mult mai ingenioși decât le acordăm, de obicei, credit. Dacă în Japonia oamenii au descoperit recent că animalele sunt dispuse să încerce aproape orice pentru a pătrunde într-o clădire în căutarea hranei, un bărbat din statul american Colorado a aflat că nici mașinile nu sunt ocolite, potrivit vice.com.

Locuitorii din Gold Hill au fost ținuți treji o noapte întreagă de un claxon care nu se mai oprea. Mulți au crezut că vreun vecin își uitase mâna pe claxon sau că cineva făcea o farsă. Dimineața, însă, explicația s-a dovedit a fi cu totul alta: un urs rămăsese blocat într-un SUV.

Animalul intrase într-o mașină lăsată descuiată și, cel mai probabil, împinsese ușa până când aceasta s-a închis și s-a blocat. Fără nicio cale de ieșire, ursul a petrecut ore întregi mișcându-se prin mașină și apăsând în mod repetat pe claxon, spre disperarea vecinilor.

La răsărit, oamenii au deschis portiera șoferului de la distanță, folosind o frânghie pentru a evita orice risc. Ursul a ieșit în fugă și a dispărut în pădure, însă în urma lui au rămas un interior complet distrus, elemente de caroserie avariate și airbagul șoferului declanșat, semn că acesta se activase în timpul nopții.

Nu este un caz izolat

Astfel de incidente sunt mult mai frecvente decât s-ar crede, mai ales în zonele unde urșii trăiesc în apropierea comunităților.

În 2016, tot în Colorado, autoritățile au eliberat un urs care rămăsese blocat într-un Subaru parcat, după ce devastase interiorul autoturismului în încercarea de a ieși.

Un an mai târziu, în Carolina de Nord, un proprietar a fost trezit de polițiști, care l-au anunțat că un urs era captiv în propria mașină. Animalul distrusese scaunele și airbagurile, însă, în mod surprinzător, lăsase neatins un baton de cereale aflat în interior.

În 2023, în South Lake Tahoe, California, o femeie și-a găsit mașina ocupată de un urs care sfâșiase aproape tot interiorul vehiculului. Polițiștii au deschis portiera, iar animalul a ieșit calm și s-a îndepărtat.

Potrivit organizației locale The Bear League, specializată în conservarea urșilor, numai în zona Lake Tahoe sunt raportate zilnic între 15 și 25 de cazuri în care urșii reușesc să deschidă autoturisme în căutare de hrană.

Tot în 2023, în Winsted, Connecticut, o ursoaică și unul dintre puii ei au rămas blocați într-o mașină, în timp ce un al doilea pui aștepta afară. Și de această dată, interiorul autoturismului a fost făcut zob înainte ca animalele să poată fi eliberate.

Specialiștii spun că majoritatea acestor incidente au o cauză simplă: mașinile sunt lăsate descuiate sau conțin alimente ori ambalaje cu miros puternic, care atrag urșii. Odată intrați în vehicul, animalele împing ușile până se închid și rămân captive, iar în încercarea de a scăpa distrug aproape tot ce găsesc în interior.