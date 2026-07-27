Tânăra care a dispărut vineri din București a fost găsită moartă. A fost lovită de tren, în Ilfov

1 minut de citit Publicat la 17:40 27 Iul 2026 Modificat la 17:40 27 Iul 2026

Tânăra care a dispărut vineri din București a fost găsită moartă FOTO: Agerpres

O tânără de 22 de ani, dispărută vineri de la un spital din București, a fost găsită moartă de către poliţişti, după ce a fost lovită de un tren, în Ilfov, a anunțat Biroul de presă al Poliţiei Capitalei.

Potrivit ipotezelor preliminare, tânăra s-ar fi sinucis iar ultima locaţie cunoscută la care s-a aflat a fost o clinică unde s-a prezentat pentru a face analize pentru permis.

"La data de 24 iulie, în jurul orei 22:00, Poliţia Capitalei - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6 a fost sesizată cu privire la dispariţia unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care fusese văzută ultima dată în cursul aceleiaşi zile, la o unitate medicală din Sectorul 6. Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate toate activităţile specifice prevăzute de lege pentru căutarea persoanelor dispărute", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unităţi medicale şi în bazele de date specifice, au fost desfăşurate activităţi pentru stabilirea traseului urmat de persoana dispărută, fiind analizate inclusiv imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video.

Totodată, au fost efectuate verificări în zonele frecventate de aceasta şi au fost dispuse toate măsurile operative şi procedurale necesare pentru localizarea sa.

"Având în vedere informaţiile rezultate din verificări, care indicau existenţa unei stări de vulnerabilitate, a fost dispusă transmiterea unui mesaj RO-ALERT, în scopul obţinerii de informaţii utile pentru depistarea persoanei", arată sursa citată.

În cadrul cooperării cu celelalte structuri competente, au reieşit aspecte care conduceau către un eveniment feroviar produs pe 24 iulie, în jurul orei 12:00, în judeţul Ilfov, în urma căruia o femeie şi-a pierdut viaţa.

"În continuarea verificărilor, au fost coroborate informaţiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere şi elementele referitoare la semnalmente şi vestimentaţie, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeaşi persoană", precizează DGPMB.

Luni, în urma procedurilor medico-legale desfăşurate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov, identitatea persoanei a fost confirmată, fiind vorba despre tânăra a cărei dispariţie fusese sesizată Poliţiei Capitalei.

Poliţia Capitalei transmite condoleanţe familiei şi apropiaţilor.

Activităţile procedurale sunt desfăşurate de structurile competente, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.