Sibienii au fost treziți de RO-Alert la 04:55: Un urs s-a plimbat prin centrul orașului și a ajuns în curtea unui liceu

1 minut de citit Publicat la 08:35 27 Iul 2026 Modificat la 08:35 27 Iul 2026

Un urs s-a plimbat prin centrul Sibiului și a ajuns în curtea unui liceu. Foto: Getty Images

Sibienii au fost treziți, luni dimineață, de un mesaj Ro-Alert trimis de autorități la ora 04:55, care semnala prezența unui urs pe străzile orașului. Animalul a ajuns ulterior în curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, unde a fost tranchilizat de echipele de intervenție, scrie Turnul Sfatului.

Prezența ursului a fost semnalată inițial pe strada General Vasile Milea, în urma unui apel la 112.

„A fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți”, se arăta în mesajul RO-Alert transmis la ora 04:55.

La fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și SMURD, iar celelalte instituții cu atribuții în astfel de cazuri au fost anunțate.

În jurul orei 05:20, ursul a fost văzut în curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, din cartierul Hipodrom. Animalul ar fi trecut mai întâi prin grădina unui localnic, apoi a încercat să sape pe sub gardul unității de învățământ.

Intervenția a fost coordonată de Primăria Sibiu. La fața locului au ajuns un medic veterinar, un pădurar și un vânător, iar autoritățile au decis să încerce tranchilizarea animalului.

Operațiunea a durat mai mult deoarece ursul era permanent în mișcare și alerga prin curtea colegiului. Medicul veterinar a reușit în cele din urmă să îl imobilizeze cu două doze de tranchilizant.

Animalul, o ursoaică de aproximativ 100 de kilograme, a rămas sub supravegherea jandarmilor până când a putut fi mutat într-o cușcă.

Autoritățile au decis ca ursoaica să fie transportată într-un fond cinegetic din zona Veștem, conform indicațiilor Gărzii de Mediu și Gărzii Forestiere.