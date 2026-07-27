Alertă în Buzău după ce un trecător a văzut un obiect luminos căzând din cer. Pompierii l-au căutat toată noaptea

Alertă în Buzău după ce un trecător a văzut un obiect luminos căzând din cer. Foto: Getty Images

Pompierii buzoieni au efectuat căutări, timp de mai multe ore, pe o suprafaţă de teren de aproximativ nouă hectare între Buzău şi Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 pentru a sesiza că ar fi observat căzând un obiect luminos.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje.

"A fost un apel aseară din partea unui trecător care ar fi observat un obiect luminos ce ar fi căzut. La faţa locului au ajuns echipaje dar nu s-a identificat nimic", a declarat pentru AGERPRES, maior George Creţu din cadrul ISU Buzău.

Instituţia Prefectului a transmis că este posibil ca obiectul luminos care ar fi fost observat de trecător să fie un arc electric, ţinând cont că în zona respectivă există o reţea de înaltă tensiune.

"Căutările s-au efectuat pe o suprafaţă de nouă hectare azi-noapte şi nu s-a identificat nimic. Nu s-a găsit nimic, mă gândesc la un arc electric pentru că trece o reţea de înaltă tensiune pe acolo. La ora 23:00 s-au deplasat (pompierii - n.r.) la faţa locului", a declarat pentru AGERPRES, prefectul judeţului, Leonard Dimian.

O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă duminică de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.