19 candidați au obținut note de 10 la admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iași. S-a intrat şi cu 5

UMF Iaşi a afişat pe site rezultatele provizorii la concursul de admitere prin probă scrisă . FOTO: umfiasi.ro

Rezultatele provizorii ale concursului de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi arată că 19 candidaţi au obţinut nota 10, cea mai mică notă de admitere la studiile cu finanţare de la buget fiind înregistrată la Nutriţie-Dietetică, unde s-a intrat cu 5.



În urma concursului desfăşurat duminică, UMF Iaşi a afişat pe site rezultatele provizorii la concursul de admitere prin probă scrisă pe locuri bugetate şi pe locuri cu taxă în lei.



Astfel, la Medicină ultima medie la buget a fost 7,90 şi 7,80 la taxă, la Medicină Militară ultima medie a fost 8,10, la Asistenţă Medicală Generală ultima medie la buget a fost 5,14, respectiv, 5,32 la taxă, la Asistenţă Medicală Generală Militară - 8,74, la Nutriţie şi Dietetică - 5,00 şi 5,20 la taxă, la Radiologie şi imagistică medicală - 5,60, respectiv, 5,00 la taxă.



De asemenea, la Medicină Dentară nota ultimului admis a fost 6,40 la buget şi 5,50 la taxă, la Tehnică Dentară - 6,60 la buget şi 5,00 la taxă, la Asistenţă de profilaxie stomatologică - 5,40 la buget şi 8,80 la taxă, la Farmacie - 5,08 la buget şi 9,64 la taxă, la Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic - 7,60 la buget şi 5,00 la taxă, la Chimie Medicală - 6,40 la buget şi 8,60 la taxă, la Bioinginerie - 8,20 la buget şi 7,60 la taxă, la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 7,00 la buget şi 5,60 la taxă, iar la Audiologie şi protezare auditivă nu s-a ocupat niciun loc la buget, ultima medie la taxă fiind 7,60.



Potrivit UMF Iaşi, eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun prin completarea cererii tip şi trimiterea documentului, semnat şi scanat, prin e-mail. ([email protected]). Termenul limită de depunere a contestaţiilor este 27 iulie.

Contestaţiile vor fi analizate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.



Răspunsul la contestaţii se comunică în cel mult 24 de ore după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.



Confirmarea locului şi înscrierea candidaţilor admişi se face în perioada 30 iulie - 7 august. Candidaţii admişi la studii cu taxă trebuie să achite o treime din taxa de şcolarizare.