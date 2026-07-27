Lovitură pentru Shein înainte de listarea la bursă. Compania pierde 99 de milioane de dolari după schimbarea regulilor vamale din SUA

4 minute de citit Publicat la 08:54 27 Iul 2026 Modificat la 08:54 27 Iul 2026

Shein a înregistrat o pierdere trimestrială de 99 de milioane de dolari. Foto: Getty Images

Shein a înregistrat o pierdere trimestrială de 99 de milioane de dolari. Rezultatul a fost influențat de eliminarea, în Statele Unite, a scutirii de taxe vamale pentru coletele ieftine, dar și de o ajustare contabilă excepțională. Datele au fost publicate duminică, înaintea listării companiei la Bursa din Hong Kong, scrie Reuters.

Documentele, care pregătesc terenul pentru prezentările destinate investitorilor şi pentru procesul oficial de subscriere în cadrul mult aşteptatei listări, arată că Shein a raportat o pierdere în primul trimestru din 2026, comparativ cu un profit net de 395 de milioane de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Uniunea Europeană, una dintre pieţele importante ale Shein, a introdus în această lună şi o taxă de 3 euro pentru importurile de comerţ electronic de valoare redusă, cu scopul de a limita ceea ce instituţiile europene consideră a fi o concurenţă neloială din partea Chinei.

Compania, cu sediul central în Singapore şi fondată în China, nu a precizat în proiectul de prospect dimensiunea ofertei de acţiuni din Hong Kong, preţul de ofertă, calendarul listării sau suma pe care estimează că o va atrage.

Shein a obţinut la 10 iulie aprobarea autorităţii chineze de reglementare a pieţei de capital pentru listarea la Hong Kong, deschizând calea către bursă după încercările eşuate de listare la New York şi Londra.

Presiuni tot mai mari asupra afacerii

Datele financiare oferă investitorilor o imagine mai clară asupra presiunilor cu care se confruntă Shein în timp ce încearcă să atragă noi fonduri, într-un context marcat de costuri mai mari, încetinirea creşterii şi intensificarea controlului autorităţilor pe principalele sale pieţe.

Pierderea din primul trimestru a reflectat parţial o modificare contabilă, în urma căreia compania a înregistrat o ajustare de 328 de milioane de dolari la valoarea justă a acţiunilor preferenţiale răscumpărabile şi convertibile.

Aceste titluri deţinute de investitori pot fi transformate ulterior în acţiuni ordinare, iar valoarea lor contabilă se poate modifica înaintea unei listări la bursă.

Pierderea contabilă survine într-un moment în care Shein, care comercializează rochii de 5 dolari şi blugi de 10 dolari în aproximativ 160 de ţări, a înregistrat o scădere puternică a evaluării sale în ultimii ani, după disiparea exploziei cumpărăturilor online din perioada pandemiei şi eliminarea de către Statele Unite a facilităţii vamale "de minimis".

Shein urmărea o evaluare cuprinsă între 40 şi 50 de miliarde de dolari în cadrul ofertei publice iniţiale, potrivit unei informaţii publicate în această lună de Reuters, care a citat o sursă familiarizată cu situaţia.

Valoarea este mult mai mică decât evaluarea de 100 de miliarde de dolari atribuită companiei, potrivit presei, în cadrul unei runde de finanţare din 2022.

Eliminarea facilităţii "de minimis"

Începând din mai 2025, eliminarea scutirii "de minimis" a avut un "impact negativ" asupra vânzărilor Shein în Statele Unite, cea mai mare piaţă a companiei, precum şi asupra ritmului general de creştere, contribuind în acelaşi timp la majorarea cheltuielilor, se arată în documentele depuse.

Regula "de minimis" permitea intrarea în Statele Unite fără plata taxelor vamale a coletelor cu o valoare mai mică de 800 de dolari.

Shein a precizat că produsele de origine chineză vândute direct de companie sau prin platforma sa şi expediate către Statele Unite sunt acum supuse unor taxe cuprinse între 10% şi 87,5%.

"Ca răspuns la creşterea taxelor vamale şi a impozitelor, analizăm o gamă largă de opţiuni, inclusiv majorarea preţurilor pe piaţa americană, pentru a compensa o parte din costurile suplimentare", a transmis compania.

Veniturile Shein din Statele Unite au scăzut cu 14,3%, la 2,04 miliarde de dolari în primul trimestru, de la 2,38 miliarde de dolari în perioada similară a anului trecut.

Piaţa americană a reprezentat 22,5% din veniturile trimestriale ale companiei, în scădere faţă de ponderea de 29,4% din veniturile anuale raportate în 2023.

Europa a generat aproximativ o treime din veniturile Shein în 2025 şi ar putea fi afectată în acest an de noua taxă introdusă de Uniunea Europeană.

"Deşi este încă prea devreme pentru o evaluare completă, este posibil ca evoluţiile din Uniunea Europeană să fie, în linii generale, similare sau chiar să depăşească impactul observat în Statele Unite după eliminarea scutirii americane «de minimis»", a avertizat Shein în prospect.

La nivelul întregii companii, profitul net al Shein a scăzut în 2025 cu 38,7%, la 2,06 miliarde de dolari, faţă de anul precedent, în timp ce veniturile au crescut cu 8%, la 41,85 miliarde de dolari.

Ritmul de creştere a veniturilor a încetinit semnificativ faţă de avansul de 20,7% înregistrat în 2024.

Marja operaţională a companiei a coborât la 2,9% în primul trimestru, de la 3,9% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Probleme de reglementare

Fondată la Nanjing, Shein s-a aflat în centrul tensiunilor comerciale tot mai mari dintre Statele Unite şi China.

Compania a fost criticată de concurenţi, autorităţi şi organizaţii civice în legătură cu condiţiile de muncă din fabricile furnizorilor, presupusele funcţii ale aplicaţiei sale de cumpărături care ar crea dependenţă şi impactul asupra mediului al transportului aerian a unor cantităţi mari de produse.

Shein a declarat că aplică o politică de toleranţă zero faţă de abuzurile în domeniul muncii şi că a investit în evaluarea riscurilor şi în mecanisme pentru reducerea acestora şi protejarea utilizatorilor.

În prospect, compania a precizat că majoritatea produselor fabricate de partenerii săi din lanţul de aprovizionare sunt depozitate în centre logistice din China înainte de expediere.

În 2025, produsele păstrate în depozitele centrale din China au generat peste 90% din veniturile nete ale Shein.

Compania a precizat că fondurile obţinute din oferta publică iniţială vor fi folosite pentru îmbunătăţirea tehnologiei, creşterea notorietăţii mărcii, extinderea prezenţei globale, promovarea responsabilităţii corporative şi finanţarea activităţilor generale.

Printre investitorii Shein dinaintea listării se numără IDG, Sequoia Capital, HongShan, Tiger Global, Boyu, Brookfield şi General Atlantic, potrivit proiectului de prospect. Documentele îl menţionează pe fondatorul Sky Yangtian Xu, care a înfiinţat compania în 2012, în funcţiile de preşedinte şi director general. Donald Tang, care ocupase funcţia de preşedinte executiv, nu figurează printre directorii sau membrii conducerii superioare a Shein.

Goldman Sachs, Morgan Stanley şi JPMorgan Chase sunt coordonatorii comuni ai listării, potrivit documentelor depuse.