Taxa pe colete non UE. În ce condiții se va plăti și cine sunt retailerii vizați

Noua taxă îi va afecta mai ales pe cei care comandă produse de pe platforme din China precum Shein, Temu, AliExpress sau din Turcia, cum este Trendyol. Foto: Getty Images

O nouă taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene (non UE) va intra în vigoare începând din 2026. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum AliExpress, Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia. În România, toate coletele sub 150 de euro vor fi taxate cu 25 de lei.

Din data de 1 iulie 2026, Uniunea Europeană (UE) va impune o taxă de 3 euro, aproximativ 15 lei, pentru coletele mici importate în spațiul comunitar, potrivit datelor disponibile pe site-ul Consiliului European.

Până în prezent, importurile destinate persoanelor fizice cu o valoare de până la 150 de euro erau scutite de taxe vamale.

Decizia de a taxa coletele cu greutate mică a fost cerută cu insistență de Franța și Germania, țări care se confruntă cu o avalanșă de colete chinezești.

De această măsură sunt vizate platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu şi AliExpress.

De altfel, scopul oficial al introducerii acestei taxe este de a echilibra concurența între comerțul online internațional și comercianții din UE, care până acum erau dezavantajați de faptul că multe colete din afara UE intrau fără taxe vamale sau costuri de manipulare semnificative.

Oficialii Comisiei Europene (CE) au precizat că taxa reprezintă o măsură temporară şi va rămâne în vigoare până în 2028, când vor fi impuse taxe vamale tuturor mărfurilor importate în blocul comunitar, indiferent de valoarea lor.

În România, proiectul de lege prevede introducerea unei taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE, precum China sau Turcia. Taxa va fi instituită prin conlucrare cu toate companiile de curierat.

„Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic.

Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, a precizat Guvernul Bolojan în nota de fundamentare a proiectului de lege pentru implementarea noii taxe de 25 de lei, potrivit Agerpres.

În ce condi ții se va plăti taxa pe colete non UE în cazul market place-urilor

Taxa se aplic ă tuturor colectelor care:

Provin din afara Uniunii Europene - adică din țări precum China, Turcia, SUA etc.;

Au valoarea declarată sub 150 euro - prag sub care p ân ă acum multe colete erau scutite de taxe vamale în UE;

Sunt aduse pentru livrare direct ă către consumatori din Rom ânia, indiferent dac ă au fost comandate de pe marketplace sau de la alt tip de retailer.

Un alt aspect important de menționat este că taxa se plătește de către furnizorul bunurilor sau persoana care depune coletul în rețeaua poștală națională.

Obligația se aplică indiferent de rolul pe care îl are persoana respectivă în lanțul de distribuție, fie că este producător, intermediar sau partener logistic.

Cu alte cuvinte, nu cumpărătorul final plătește taxa, ci comerciantul sau de partenerii săi logistici care expediază coletul și care au un contract direct cu firma de curierat sau cu Poșta Română.

Cu toate acestea, costurile vor fi suportate, în final, tot de către client, care va achita un preț mai mare pentru coletele extracomunitare.

Rom ânia risc ă pierderi fiscale de peste 10,8 miliarde de lei pe an

Prin intermediul acestei măsuri, autoritățile urmăresc astfel să reducă evaziunea fiscală și diferențele de aplicare a taxelor și, totodată, să colecteze în mod eficient taxele datorate pentru bunurile importate prin comerțul online.

De asemenea, fără această taxă, România riscă pierderi fiscale de peste 10,8 miliarde de lei pe an din cauza platformelor internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatori, arată o analiză realizată de economistul Iancu Guda, la solicitarea ARMO.